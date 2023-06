O que é a superbactéria Staphylococcus aureus, que matou universitária em SC

A- A+

Morta no início desta semana em Blumenau (SC), a estudante de Biomedicina Dâmilly Beatriz da Graça, de 18 anos, contraiu a superbactéria Staphylococcus aureus após uma acne no rosto, segundo disse sua mãe, nas redes sociais. O microrganismo pode provocar quadros de pneumonia e infecções cardiácas.

A transmissão da bactéria ocorre por meio do simples contato, e ela normalmente está presente na pele sem causar grandes problemas. A Staphylococcus aureus, no entanto, pode se tornar um problema quando há um ferimento, permitindo a entrada no organismo e a infecção em outros órgãos.

Os quadros mais comuns causados pela doença são de infecções cutâneas. Ao se espalhar pela corrente sanguínea, a bactéria pode chegar aos ossos, pulmão ou coração.

Algumas cepas da doença desenvolveram resistência a antibióticos, motivo pelo qual o microrganismo é referido como uma superbactéria, o que pode dificultar o tratamento em alguns casos.

No caso de Dâmilly, de acordo com a nota divulgada por sua mãe nas redes, a bactéria causou "uma infecção generalizada e ocasionou falência múltipla dos órgãos". O ponto de entrada para o microrganismo entrar no corpo foi uma acne.

"A família tem total confiança e agradece muito a equipe do hospital. Os profissionais não mediram esforços na tentativa de reversão do quadro. Com muita agilidade desde a chegada ao hospital no domingo rapidamente direcionando para a UTI, até o momento do seu óbito, na segunda 12/06/2023", diz ainda a nota.

