CORPO HUMANO O que é aquela pontada que você às vezes sente quando faz exercícios? Entenda As possíveis causa para a 'fisgada' são falta de fluxo sanguíneo na região próxima ao diafragma, cãibra e estresse mecânico

Já precisou parar durante uma corrida, em que você está indo bem, porque sentiu uma pontada (também chamada de "fisgada" popularmente) na região do abdômen? Localizada em um ponto logo abaixo da caixa torácica, a dor varia entre leve e intensa.

O que é essa dor?

De acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, seu nome é "dor abdominal transitória relacionada ao exercício". A explicação sobre o porquê ela ocorre ainda não apresenta uma única resposta, mas pesquisadores já levantaram diferentes hipóteses sobre quais podem ser as possíveis causas.

Uma delas está ligada ao diafragma, que, por estar estendido em excesso, pode sofrer pequenos espasmos devido ao impacto do corpo com o solo, ou à falta de fluxo sanguíneo na região. Outras ligam a pontada ao estresse mecânico e à cãibra.

Porém, a mais famosa associa a pontada ao peritônio parietal (uma membrana que reveste a parte interna do abdômen e da pelve, é a parte mais externa da cavidade abdominal). A teoria aponta que a "fisgada" poderia ter origem a partir do atrito entre as duas camadas peritoneais.

Contudo, novas pesquisas ainda são necessárias para apontar a causa exata do fenômeno.

Como evitar?

Não existe uma forma para evitar completamente as pontadas. Mas as principais recomendações para diminuir a intensidade de eventuais pontadas são:

Evite refeições pesadas antes do treino;

Evite beber muito líquido antes do treino;

Não fique sem comer antes de treinar; e

Faça aquecimentos antes do treino.

O que fazer quando ela ocorre?

Não existe nenhum tipo de cuidado ou tratamento imediato. Especialistas recomendam que seja feita uma pausa até a dor da pontada passar.

