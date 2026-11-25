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Hackers O que é Artex? A IA acusada de estar por trás de ataques hackers que atingiram a CIA e a Microsoft Ferramenta de código aberto permite que criminosos explorem vulnerabilidades em alta velocidade

Uma ferramenta de inteligência artificial chamada Artex estaria sendo usada por grupos hackers para automatizar ataques contra organizações de diferentes países e setores, incluindo instituições financeiras, órgãos governamentais e empresas de tecnologia.

O sistema, que reúne agentes de IA capazes de identificar vulnerabilidades e tentar explorá-las com pouca intervenção humana, foi associado a operações contra centenas de organizações e a uma invasão que comprometeu uma cadeia de fornecedores de serviços digitais.

A ferramenta ganhou atenção após relatos de ataques que teriam atingido a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA), bancos e outras instituições.

A Microsoft também identificou o uso do Artex em operações de espionagem e invasão de sistemas, incluindo atividades atribuídas a grupos alinhados ao governo chinês, segundo a empresa.

A big tech, porém, esclareceu que as ações identificadas não decorreram de uma falha ou invasão de seus próprios sistemas, produtos ou serviços.

O principal risco, segundo especialistas em segurança digital da Microsoft, não está na criação de técnicas inéditas de invasão, mas na capacidade de combinar métodos já conhecidos e executá-los em velocidade e escala muito superiores às de um operador humano.

Em determinadas situações, o sistema pode passar do reconhecimento de uma rede à obtenção de acesso privilegiado em questão de minutos.

O que é a Artex e como funciona?

A Artex é uma plataforma de código aberto voltada a testes de intrusão, também conhecidos como pentests.

Esse tipo de avaliação é normalmente realizado por profissionais de segurança autorizados para identificar falhas em redes, aplicativos e sistemas antes que criminosos possam explorá-las.

O diferencial da ferramenta está na automação. Ela utiliza vários agentes de inteligência artificial que trabalham em conjunto para cumprir diferentes etapas de uma operação: identificar alvos, mapear sistemas, procurar vulnerabilidades, testar formas de invasão e organizar os resultados.

O usuário define os objetivos e os alvos, enquanto os agentes planejam e executam as ações, com pouca ou nenhuma participação humana durante o processo.

O sistema também registra os ativos e as vulnerabilidades encontrados em uma estrutura que permite acompanhar o avanço da operação.

A partir dessas informações, os agentes definem novas tarefas e tentam caminhos diferentes até alcançar os objetivos estabelecidos ou atingir os limites de tempo e execução configurados.

Outro fator que amplia o alcance da Artex é a possibilidade de utilizar diferentes modelos de linguagem.

A ferramenta não depende de uma única inteligência artificial e pode ser configurada com modelos comerciais, de código aberto ou modificados para remover mecanismos de segurança.

Assim, os operadores podem alternar entre sistemas e contornar restrições impostas por determinados provedores.

Como a ferramenta chegou à internet?

A Artex foi disponibilizada publicamente em julho de 2026, quando um usuário identificado como Autumn-27 publicou o código na plataforma GitHub.

A versão inicial tinha interface em chinês. Embora o projeto original tenha sido retirado do ar em outubro, cópias e versões modificadas continuaram circulando na internet.

Em novembro, a Microsoft informou ter identificado diferentes grupos criminosos e ligados a governos utilizando a estrutura. A empresa chinesa de cibersegurança ThreatBook também reivindicou a propriedade da ferramenta e passou a oferecer uma versão comercial, chamada Artex Pro, além de outras soluções de testes de intrusão baseadas em inteligência artificial.

Segundo a empresa de segurança Infrawatch, mais de 130 versões do programa estavam disponíveis. A Artex se tornou uma das ferramentas mais populares de uma categoria conhecida como autonomous offensive frameworks (AOFs), ou estruturas autônomas de ataque.

Ataques atribuídos a grupos ligados à China

A Microsoft identificou o uso da Artex pelo grupo Storm-0940, associado a interesses estatais chineses e ativo desde 2021, segundo a companhia.

A partir de setembro de 2026, o grupo passou a utilizar a ferramenta para automatizar operações contra centenas de organizações em diferentes setores, como defesa, energia, serviços financeiros, governos, indústria, tecnologia e mídia.

Em algumas dessas ações, os invasores conseguiram acesso privilegiado à infraestrutura em nuvem das vítimas em menos de três horas após o início do reconhecimento.

A Microsoft também associou o grupo ao comprometimento da cadeia de fornecimento do serviço de backup em nuvem da ConnectWise.



Após obter credenciais de aplicativos da ConnectWise, os agentes passaram a tentar acessar ambientes de clientes que já haviam autorizado a integração.

A estratégia permitia explorar a confiança concedida aos aplicativos, sem necessariamente exigir que um usuário realizasse um novo login.

A Microsoft identificou tentativas de reconhecimento de sistemas, alterações de credenciais de aplicativos e mudanças de privilégios que poderiam permitir a manutenção do acesso dos invasores.

A empresa ressaltou, no entanto, que a presença de um aplicativo afetado ou uma autenticação bem-sucedida não significa necessariamente que dados de clientes tenham sido acessados ou extraídos.

Em outra campanha, entre 10 e 14 de outubro, a infraestrutura do grupo realizou uma operação automatizada de tentativa de senhas contra 327 contas em oito organizações.

A Microsoft registrou mais de 151 mil falhas de autenticação, com pico de 2.900 tentativas por minuto. Nesse episódio específico, não foram identificados logins bem-sucedidos nem alterações nos diretórios das organizações.

Por que a Artex preocupa especialistas?

A ferramenta combina técnicas de invasão já conhecidas, como varredura de redes, identificação de portas abertas, exploração de falhas em aplicações e tentativas automatizadas de descobrir senhas.

Também pode ser usada para procurar credenciais expostas em arquivos e repositórios públicos, acessar informações armazenadas em sistemas e tentar ampliar privilégios dentro de uma rede.

O que muda é a velocidade e a capacidade de executar várias tentativas ao mesmo tempo.

Enquanto um invasor humano precisa alternar entre tarefas e avaliar os resultados, os agentes podem trabalhar continuamente, inclusive durante a noite, fins de semana e feriados.

Segundo Shaun Williams, ex-agente especial de cibersegurança do FBI e ex-oficial de operações da CIA, que atualmente trabalha na empresa SentinelOne, a popularização de ferramentas como a Artex permite encontrar e explorar vulnerabilidades com mais rapidez, eficiência e menor custo, além de exigir menos conhecimento técnico dos criminosos.

A identificação dos ataques também pode ser difícil. Como a Artex utiliza métodos comuns de invasão, seu tráfego pode se confundir com o de outras operações.

Um dos sinais mais relevantes é o comportamento: uma grande quantidade de solicitações em sequência, tentativas repetidas por diferentes caminhos e mudanças rápidas de uma etapa para outra.

Como empresas podem se proteger?

A Microsoft recomenda que organizações reduzam a exposição de sistemas à internet, corrijam vulnerabilidades conhecidas e reforcem os mecanismos de autenticação.

Entre as medidas estão a adoção de autenticação multifator, a limitação dos privilégios concedidos a aplicativos e a revisão de credenciais e permissões de serviços conectados.

A empresa também orienta que os responsáveis por segurança monitorem tentativas de login, alterações inesperadas em credenciais e acessos realizados por aplicativos, além de preservarem registros que possam ajudar a investigar uma invasão.

Outra recomendação é restringir as conexões externas de servidores e limitar a quantidade de solicitações que podem ser feitas em um curto intervalo.

O objetivo é dificultar operações automatizadas que tentam identificar falhas em grande escala.

A Microsoft destaca ainda a importância de mecanismos capazes de detectar e interromper ataques automaticamente. Com ferramentas como a Artex, o intervalo entre a identificação de uma vulnerabilidade e a obtenção de acesso privilegiado pode ser muito curto, reduzindo o tempo disponível para que equipes de segurança reajam.

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