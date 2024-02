O que é cisgênero? Saiba a resposta para a pergunta da PF que Bolsonaro não soube responder

A- A+

Cis ou trans? O primeiro termo deixou Jair Bolsonaro (PL) em dúvida durante o depoimento do ex-presidente à Polícia Federal, realizado na última quinta-feira (22). Ouvido no âmbito da investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, segundo o colunista Igor Gadelha, do site Metrópoles, ele não soube responder ao delegado se era uma pessoa cis (cisgênero) já que não tinha ideia do significado da palavra.

Cisgênero é a pessoa que se identifica com o sexo biológico (masculino ou feminino) do nascimento. Já a pessoa transgênero (trans) é aquela que não se identifica com esse sexo biológico. Esta pergunta passou a fazer parte dos questionários da PF, segundo o Metrópolis, a partir do terceiro mandato de Lula, de acordo com novas diretrizes LGBTQIA+.

Apesar de fazer parte da sigla LGBTQIAP+, o termo trans (T) não tem a ver com orientação sexual. Uma pessoa trans pode ter atração sexual pelo mesmo sexo que se identifica, pelo sexo oposto ou pelos dois.

As outras letras

Lésbicas (pessoas que se identificam com o sexo feminino e sentem atração sexual também pelo sexo feminino), Gays (pessoas que se identificam com o sexo masculino e sentem atração sexual também pelo sexo masculino) e Bissexuais (pessoas que sentem atração por ambos os sexos) são os três primeiros representados pela sigla LGBTQIAP+.

Logo na sequência vêm o Trans (já explicado acima), Queer (termo da língua inglesa para se referir a quem não se rotula por nenhum gênero) e Intersexual. Este último diz respeito a pessoas que nascem com características físicas, genéticas ou cromossomiais dos sexos masculino e feminino. Podem, por exemplo, ter testículos e ovários, produzir hormônios masculinos e femininos ou diversas outras combinações.

O A da sigla faz referência aos Assexuais, aqueles que não têm desejo sexual, a falta do sexo não é um fator impeditivo para que vivam e se sintam bem. Entretanto, esta orientação não pode ser reduzia a isto. Existem diferentes tipos de assexuais: os estritos, que não tem relação sexual nunca; os demissexuais, que só tem relação sexual com envolvimento afetivo; e os assexuais da área cinza, os que em raros momentos da vida sentem atração sexual.

O P diz respeito aos Pansexuais, que têm atração por um ou mais gêneros. É semelhante ao Bissexual, mas não se restringe ao conceito de gênero. Não tem, no entanto, nada a ver com plantas ou animais, estereótipo que é comumente usado para falar sobre essas pessoas.

O símbolo +

Para abarcar mais indivíduos e suas particularidades, foi adicionado à sigla o símbolo +. Nele estão contidos, por exemplo, os sapiossexuais, pessoais que têm atração sexual por pessoas inteligentes, que se sentem atraídos pela boa conversa antes mesmo da aparência física.

Os ecossexuais também estão representados. Essa orientação abraça a ideia de que a natureza é sagrada e merece ser respeitada, honrada e cuidada. Para os ecossexuais, o prazer e a intimidade estão relacionados ao envolvimento ativo e consciente com o meio ambiente. Muitos envolvem-se em práticas ecológicas, como a reciclagem, a agricultura orgânica, a redução do consumo de recursos naturais e o ativismo ambiental. Além disso, valorizam a importância da educação ambiental, trabalhando para disseminar informações a respeito.

