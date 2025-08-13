A- A+

cirurgia O que é frenectomia lingual, procedimento feito pelo cantor João Gomes Artista de 23 anos passou por uma cirurgia de recuperação rápida

O cantor João Gomes, de 23 anos, passou nesta terça-feira (12) por um procedimento cirúrgico chamado frenectomia lingual. Segundo o artista, ele estava evitando fazer a cirurgia, anteriormente recomendada por um profissional da fonoaudiologia, mas decidiu que seria melhor realizá-la nesta semana.

"Isso foi só para melhorar o meu desempenho como profissional. Já deu tudo certo. Se recuperar, cuidar com a fono, e praticar canto com um professor do lado", disse o cantor.

Ainda, de acordo com ele, a cirurgia ocorreu com sucesso.

Como funciona a frenectomia lingual?

A frenectomia lingual é comumente feita por pessoas com a "língua presa". Nela, o cirurgião-dentista retira o excesso do tecido presente no freio da língua. Isso porque o excesso desse tecido pode prejudicar especialmente a fala e até mesmo o ato de engolir.

Além disso, em alguns casos, para algumas pessoas, pode ser feita apenas a remoção parcial do freio, o qual tem seu tamanho reduzido ou dividido. Assim, a cirurgia passa a se chamar frenotomia.

A recuperação após a frenectomia lingual é um procedimento de rápida recuperação, apesar do inchaço e incômodo sentidos nos primeiros dias após sua realização.

