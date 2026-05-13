O que é gastroenterite? Entenda a doença após surto em cruzeiro na França que deixou mais de 1,7 mil
Autoridades investigam casos de vômito e diarreia a bordo de navio atracado em Bordeaux
Mais de 1.700 pessoas estão confinadas a bordo de um navio de cruzeiro na França após a morte de um passageiro e um possível surto de gastroenterite, informaram as autoridades de saúde nesta quarta-feira (13).
O navio da Ambassador Cruise Line partiu das Ilhas Shetland, no Reino Unido, em 6 de maio, fazendo escalas em Belfast, Liverpool e Brest antes de chegar a Bordeaux, onde está atracado e de onde tem partida prevista para a Espanha.
Quase 50 dos 1.233 passageiros, em sua maioria britânicos e irlandeses, apresentaram problemas gastrointestinais, incluindo o passageiro de 90 anos que morreu, segundo as autoridades.
A tripulação é composta por 514 pessoas. Até o meio-dia desta quarta-feira, o navio seguia atracado em Bordeaux, sem medidas especiais de segurança em terra. Alguns passageiros eram vistos tirando fotos da cidade a partir dos conveses da embarcação.
Autoridades descartam ligação com hantavírus
Os testes iniciais realizados a bordo descartaram a presença de norovírus, uma das causas mais comuns de surtos gastrointestinais em cruzeiros. Novas análises estão sendo feitas em um hospital de Bordeaux. As autoridades francesas também não descartaram a possibilidade de intoxicação alimentar.
Segundo os investigadores, não há indícios de relação entre o caso e o surto de hantavírus registrado recentemente no cruzeiro MV Hondius, que deixou três mortos durante viagem entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde.
O pico dos sintomas — principalmente vômitos e diarreia — ocorreu em 11 de maio, quando o navio estava atracado na cidade francesa de Brest.
Segundo as autoridades, o passageiro de 90 anos morreu antes da chegada da embarcação ao porto de Bordeaux.
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O que é gastroenterite?
A gastroenterite aguda é uma inflamação do tubo digestivo, especialmente do estômago e dos intestinos delgado e grosso. É um processo inflamatório de origem infecciosa. Na maioria das vezes, é causada por um vírus ou bactéria.
Geralmente, o contágio acontece da mesma forma como se pega uma virose, ou seja, pelo contato com secreção ou partículas respiratórias de quem tem a doença. Também pode ser causado por uma toxina, que é uma substância eliminada pela bactéria. E, sendo por uma toxina, ocorre pela ingestão de um alimento contaminado. O tempo de tratamento pode variar de 3 a 5 dias, com recuperação do paciente logo a seguir.
Quais são os sintomas da gastroenterite?
Os principais sintomas são:
Febre, que pode ser muito alta no 2º e 3º dia de infecção, mas que depois costuma arrefecer;
Náusea e vômitos;
Diarreia com dores na barriga;
Falta de apetite; e
Erupções na pele ao final da infecção.
O que fazer?
É muito importante reforçar a hidratação durante o período da infecção, já que o paciente perde muito líquido por meio dos vômitos e da diarreia, além da transpiração.
Por isso, é essencial oferecer água a cada 15 a 30 minutos. Podem ser ofertados também água de coco, suco diluído, soro caseiro ou soro hidratante comercial. Não se deve oferecer bebidas esportivas (como isotônicos) nem refrigerantes.
São sinais de desidratação:
Olhos sem brilho ou fundos;
Prostração;
Sonolência ou irritabilidade;
Boca seca;
Choro sem lágrimas;
Saliva espessa;
Pele seca e sem elasticidade (quando beliscada na barriga, demora a voltar ao normal);
Redução na frequência e volume da urina;
Urina mais escura;
Nos bebês, a moleira pode ficar persistentemente baixa.
O risco de desidratação é o principal motivo que faz necessário ir a um serviço de emergência. Febre alta, somada a sangue nas fezes ou muco nas fezes também são motivos para levar ao pronto-socorro.