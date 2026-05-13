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saúde O que é gastroenterite? Entenda a doença após surto em cruzeiro na França que deixou mais de 1,7 mil Autoridades investigam casos de vômito e diarreia a bordo de navio atracado em Bordeaux

Mais de 1.700 pessoas estão confinadas a bordo de um navio de cruzeiro na França após a morte de um passageiro e um possível surto de gastroenterite, informaram as autoridades de saúde nesta quarta-feira (13).



O navio da Ambassador Cruise Line partiu das Ilhas Shetland, no Reino Unido, em 6 de maio, fazendo escalas em Belfast, Liverpool e Brest antes de chegar a Bordeaux, onde está atracado e de onde tem partida prevista para a Espanha.

Quase 50 dos 1.233 passageiros, em sua maioria britânicos e irlandeses, apresentaram problemas gastrointestinais, incluindo o passageiro de 90 anos que morreu, segundo as autoridades.

A tripulação é composta por 514 pessoas. Até o meio-dia desta quarta-feira, o navio seguia atracado em Bordeaux, sem medidas especiais de segurança em terra. Alguns passageiros eram vistos tirando fotos da cidade a partir dos conveses da embarcação.

Autoridades descartam ligação com hantavírus

Os testes iniciais realizados a bordo descartaram a presença de norovírus, uma das causas mais comuns de surtos gastrointestinais em cruzeiros. Novas análises estão sendo feitas em um hospital de Bordeaux. As autoridades francesas também não descartaram a possibilidade de intoxicação alimentar.

Segundo os investigadores, não há indícios de relação entre o caso e o surto de hantavírus registrado recentemente no cruzeiro MV Hondius, que deixou três mortos durante viagem entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde.

O pico dos sintomas — principalmente vômitos e diarreia — ocorreu em 11 de maio, quando o navio estava atracado na cidade francesa de Brest.

Segundo as autoridades, o passageiro de 90 anos morreu antes da chegada da embarcação ao porto de Bordeaux.

O que é gastroenterite?

A gastroenterite aguda é uma inflamação do tubo digestivo, especialmente do estômago e dos intestinos delgado e grosso. É um processo inflamatório de origem infecciosa. Na maioria das vezes, é causada por um vírus ou bactéria.

Geralmente, o contágio acontece da mesma forma como se pega uma virose, ou seja, pelo contato com secreção ou partículas respiratórias de quem tem a doença. Também pode ser causado por uma toxina, que é uma substância eliminada pela bactéria. E, sendo por uma toxina, ocorre pela ingestão de um alimento contaminado. O tempo de tratamento pode variar de 3 a 5 dias, com recuperação do paciente logo a seguir.

Quais são os sintomas da gastroenterite?

Os principais sintomas são:

Febre, que pode ser muito alta no 2º e 3º dia de infecção, mas que depois costuma arrefecer;

Náusea e vômitos;

Diarreia com dores na barriga;

Falta de apetite; e

Erupções na pele ao final da infecção.

O que fazer?

É muito importante reforçar a hidratação durante o período da infecção, já que o paciente perde muito líquido por meio dos vômitos e da diarreia, além da transpiração.

Por isso, é essencial oferecer água a cada 15 a 30 minutos. Podem ser ofertados também água de coco, suco diluído, soro caseiro ou soro hidratante comercial. Não se deve oferecer bebidas esportivas (como isotônicos) nem refrigerantes.

São sinais de desidratação:

Olhos sem brilho ou fundos;

Prostração;

Sonolência ou irritabilidade;

Boca seca;

Choro sem lágrimas;

Saliva espessa;

Pele seca e sem elasticidade (quando beliscada na barriga, demora a voltar ao normal);

Redução na frequência e volume da urina;

Urina mais escura;

Nos bebês, a moleira pode ficar persistentemente baixa.

O risco de desidratação é o principal motivo que faz necessário ir a um serviço de emergência. Febre alta, somada a sangue nas fezes ou muco nas fezes também são motivos para levar ao pronto-socorro.

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