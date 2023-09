O que é intoxicação por água? O ator Chris Pratt afirma beber uma quantidade alarmante de água

A- A+

Em entrevista à revista americana Vanity Fair, o ator Chris Pratt assustou a comunidade médica e seus fãs ao revelar um pouco de seu intenso regime de condicionamento físico e nutrição que fez enquanto gravava o sucesso da Marvel de 2014, Guardiões da Galáxia. Segundo o artista, de 44 anos, seu nutricionista pedia que ele bebesse um copo de água para cada quilo que pesasse.

O artigo não revelou quantos quilos ele pesava durante a produção, porém, acredita-se que ele estivesse, por conta de seu bom condicionamento físico e porte atlético, em torno de 100 quilos. O que seria o equivalente a 15 galões americanos de água por dia, ou quase 57 litros por dia.

Autoridades de saúde aconselham as pessoas a beber cerca de seis a oito xícaras de líquido por dia ou até três litros dependendo do peso da pessoa. Acima disso, os especialistas dizem que pode ser algo muito perigoso, podendo causar uma emergência médica como a hiponatremia ou intoxicação por água.

“Eu fazia xixi o dia todo, todos os dias”, disse Pratt. "Essa parte foi um pesadelo."

A revista norte-americana posteriormente alterou o artigo para dizer que Pratt foi aconselhado a consumir 30 ml de água por quilo de peso corporal. O jornal Washington Post, que percebeu a correção da Vanity Fair, escreveu que isso ainda equivaleria a 1,9 galões, ou 7,2 litros.

Em uma publicação na rede social X, antigo Twitter, o professor assistente de medicina de emergência na Universidade Case Western Reserve, Ryan Marino, e diretor médico de toxicologia em hospitais universitários, classificou a alegação de “muito, muito perigosa” e alertou que poderia desencadear “envenenamento por água”.

Outros especialistas e fãs do artista disseram nas redes sociais que provavelmente houve um erro com os números, pois qualquer pessoa que bebesse essa quantidade de água por dia “não estaria viva ou pelo menos hospitalizada”.

Intoxicação por água

A hiponatremia ocorre quando os níveis de sódio no sangue caem para níveis extremamente baixos. O sódio é vital para regular a quantidade de água no corpo e controlar a pressão arterial, os nervos e os músculos. Quando a concentração do eletrólito está desequilibrada, o excesso de água faz com que as células do corpo inchem, como resultado, pode causar convulsões ou coma, que pode ser fatal.

No entanto, os sintomas são geralmente menos graves e incluem vómitos, dores de cabeça, confusão, cansaço, pressão arterial baixa, fraqueza muscular e convulsões. Embora seja uma consequência potencial de beber muita água, também pode ser causada por insuficiência renal, insuficiência cardíaca e alguns medicamentos.

Alguns casos podem ser tratados no hospital através de administração intravenosa contendo solução de sódio ou medicamentos. A taxa de mortalidade entre os internados é de cerca de 25 por cento, sugerem estudos.

Foram relatadas mortes e internamentos hospitalares depois de pessoas beberem sete a oito litros de água por dia. Em julho deste ano, um garoto de 10 anos foi hospitalizado após beber mais de seis garrafas de água em menos de uma hora.

Os rins de Ray Jordan não conseguiram lidar com a quantidade de líquido que entrava em seu corpo, resultando em níveis de sódio criticamente baixos no sangue

“Ele não conseguia controlar a cabeça, os braços ou qualquer coisa', disse Jeff Jordan, pai do menino. "Suas funções motoras desapareceram”. Não ficou claro qual era o tamanho das garrafas de água que Ray bebeu. O garoto, felizmente, se recuperou por completo e está bem.

Outro caso que ocorreu no mesmo mês foi de Ashley Summers, mãe de dois filhos, que morreu após beber dois litros de água em apenas 20 minutos. A mulher de 35 anos, que se sentia desidratada e queria matar a sede, desmaiou e nunca mais recuperou a consciência.

