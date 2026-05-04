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SAÚDE O que é isquemia? Entenda condição de pai de Shakira após passar mal no dia do show em Copacabana Segundo a revista espanhola "Hola!", o pai da cantora já deixou a UTI e foi transferido para um quarto

A cantora Shakira atrasou em pouco mais de uma hora o show que fez em Copacabana no Sábado para mais de 2 milhões de pessoas. A diva colombiana teria recebido a informação de que seu pai havia passado mal e ela precisou de um tempo para se recuperar.

Segundo a revista espanhola "Hola!", o pai da cantora, o escritor e jornalista William Mebarak, de 94 anos, sofreu uma isquemia e precisou ser internado às pressas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Bogotá, na Colômbia, onde vive.

Ainda segundo a publicação, Mebarak já deixou a UTI e foi transferido para um quarto na mesma unidade hospitalar. Ele segue sob observação.

O que é a isquemia?

O quadro de isquemia acontece em decorrência da diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo numa parte do corpo, impedindo a chegada de oxigênio e nutrientes aos tecidos celulares. A condição pode atingir órgãos vitais como o cérebro ou o coração, sendo considerada uma emergência médica que exige socorro rápido.

Frequentemente é causada por uma artéria estreita ou uma artéria obstruída. Os tipos incluem: isquemia miocárdica (músculo cardíaco), isquemia mesentérica (sistema digestivo), isquemia periférica ou de membro (braço ou perna), acidente vascular cerebral isquêmico e Ataque isquêmico transitório ou AIT (ambos cerebrais).

Elas também podem ocorrer por outras condições, como: coágulos sanguíneos, hérnias abdominais, pressão arterial muito baixa, vasculite ou até equipamentos médicos que um profissional de saúde insere nas artérias.

Sintomas

Os sintomas de isquemia variam dependendo da área do corpo que necessita de maior fluxo sanguíneo, mas podem incluir:

Dor no peito.

Falta de ar.

Sensação de cabeça leve ou vertigem.

Dificuldade para falar.

Perda de coordenação.

Dor na perna ou no braço.

Perna ou braço pálidos ou frios.

Parestesia (formigamento ou dormência) na perna ou no braço.

Dor intensa na barriga (abdômen).

Inchaço abdominal severo.

Diarreia.

Dor de estômago.

Se não tratada, ela pode levar a um ataque cardíaco, AVC, perfuração do intestino delgado, gangrena e múltiplas infecções.

Fatores de risco

Ter isquemia em outra parte do corpo.

Pressão arterial alta ou baixa.

Colesterol alto.

Diabetes.

Falta de atividade física.

Obesidade.

Doença renal crônica (DRC).

Uso de produtos de tabaco.

Histórico de ataque cardíaco.

Histórico de acidente vascular cerebral (AVC).

Apneia do sono.

Distúrbios de coagulação sanguínea.

Certos medicamentos, como pílulas anticoncepcionais.

Tratamento

Segundo a cleveland Clinic, o tratamento para a isquemia é aumentar o fluxo sanguíneo para a área que não está recebendo oxigênio suficiente. Entre eles, os medicamentos para baixar o colesterol, a pressão arterial e anticoagulantes.

Também é necessário mudanças no estilo de vida, como praticar atividades físicas, evitar produtos de tabaco, comer alimentos nutritivos, como frutas e vegetais.

Histórico de problemas

Há alguns anos, o pai de Shakira enfrenta alguns problemas de saúde. A saúde de William tem sido alvo de atenção nos últimos anos devido a diversas complicações.

Em 2022, ele sofreu uma queda que resultou em traumatismo cranioencefálico. Em 2023, foi hospitalizado devido à hidrocefalia. Na época, foi necessário implantar uma válvula de derivação em Cartagena.

Em junho de 2024, ele precisou ser levado às pressas para uma clínica em Barranquilla devido a uma pneumonia, chegando a necessitar de cuidados intensivos. Felizmente, ele se recuperou e voltou para casa.

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