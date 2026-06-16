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SAÚDE O que é Looksmaxxing? Prática de exageros estéticos se populariza entre jovens e gera alerta Movimento ganha espaço entre adolescentes e jovens, refletindo discurso de autoafirmação

Nas últimas semanas, o influenciador digital australiano Ronan Androgenic foi retirado de um voo de retorno para a Austrália após passar por uma cirurgia estética na Tailândia. Os comissários consideraram que ele estava com um aspecto doente e preferiram convidá-lo a se retirar. Ronan ainda demorou mais uns dias para conseguir voltar para casa.

Ronan já é uma figura conhecida nas redes. Em seu perfil, ele publica as cirurgias plásticas que realiza, uma após a outra, mostrando não apenas o resultado de cada intervenção, mas também o processo clínico e a recuperação. Seu rosto chega a ficar inexpressivo. No seu perfil de Instagram, ele se define como um looksmaxxer.

— No movimento Looksmaxxing, chama atenção a tentativa de alcançar padrões estéticos muitas vezes irreais, frequentemente amplificados por redes sociais, filtros digitais e imagens altamente editadas. Em alguns casos, observa-se uma busca contínua por mudanças, mesmo quando já existe um resultado estético satisfatório — explica o cirurgião plástico André Maranhão, diretor do Departamento de Eventos Científicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).





Looksmaxxing é um movimento que atinge especialmente adolescentes e jovens que dizem buscar "o máximo da aparência física" que acreditam ser o mais atraente possível para as mulheres. O termo e seus padrões têm raízes nos grupos autodenominados incel (involuntariamente celibatários) e outros classificados como da machosfera.



Entre os critérios definidos como padrão, há uma especial importância dada às linhas do maxilar muito marcadas, olhos (incluindo olhos chamados de "caçadores", ligeiramente inclinados para cima) e físico.





O influenciador Ronan Androgenic reclama de ser impedido de viajar por conta da aparência — Foto: Reprodução/Instagram/ @androgenic1

As características citadas são também para o físico, com práticas intensas de exercícios físicos e dietas radicais, na busca de corpos musculosos a qualquer custo. Apesar de não ser algo muito recente, com citações nas redes há pelo menos dez anos, os seus adeptos se multiplicaram significativamente especialmente dentro do TikTok. Para "pontuarem" dentro dos critérios estabelecidos, os jovens e adultos lançam mão de tratamentos estéticos, produtos ditos milagrosos e até a cirurgias plásticas, como é o caso de Ronan.





Os próprios adeptos classificam o primeiro estágio das práticas como Softmaxxing, "melhorias leves", que são naturais, reversíveis e acessíveis. Estas vão de cosméticos e corte de cabelo e barba a uma rotina de exercícios e dietas. Já os avançados praticam o que chamam de Hardmaxxing, que incluem os procedimentos estéticos mais invasivos, incluindo preenchimentos e cirurgias. Em alguns vídeos, homens aparecem ensinando até formas de automutilação, onde batem com um martelo no próprio rosto, ou forçam o entorno dos próprios olhos com outros instrumentos.

Cenário no Brasil

No Brasil, a morte recente do fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos, que impressionou até seus colegas ao relatar que ganhou 20kg em apenas dois dias, acendeu um alerta na opinião pública, especialmente na procura dos jovens por corpos irreais e na utilização de anabolizantes e outros produtos.

Apesar de ainda não estar muito difundida no Brasil, a onda já preocupa pais, mães e médicos.

— A cirurgia plástica possui limites anatômicos e biológicos. Existe um ponto em que novas intervenções deixam de agregar benefício e passam a aumentar riscos, podendo comprometer a naturalidade, a função e até a segurança do paciente. O papel do cirurgião plástico não é apenas executar procedimentos. Temos a responsabilidade de avaliar se a cirurgia realmente trará benefício ao paciente. Quando identificamos expectativas incompatíveis com a realidade, insatisfação persistente após múltiplas cirurgias ou sinais sugestivos de transtorno dismórfico corporal, a conduta mais ética pode ser justamente não operar. A avaliação da saúde emocional faz parte da boa prática médica — completa Maranhão, que destaca que a maioria dos homens que procura cirurgia plástica busca resultados discretos, naturais e compatíveis com sua identidade.

Fora do Brasil, médicos também alertam para o perigo de a prática sair do que é visto como algo equilibrado e se tornar uma compulsão com práticas perigosas para a saúde e integridade física dos jovens. O Looksmaxxing poderia ser interpretado apenas como uma onda de vaidade masculina, algo que tem crescido no mundo. Mas a prática parte do discurso de comunidades incel que acreditam que o interesse feminino é exclusivamente, ou em grande medida, baseado na aparência física do homem por quem se atraem, guiando a narrativa para o cultivo de um ódio contra as mulheres. Um discurso que ganha terreno entre jovens no início da vida sexual, que naturalmente estão começando a lidar com a rejeição.

O professor de psicologia Andrew Thomas, da Universidade de Swansea, destacou a importância deste suporte, no seu estudo "A psicologia do acasalamento dos Incels (Celibatários Involuntários: Infortúnios, Equívocos e Representações Erradas", publicado na revista científica The Journal of Sex Research.

"Nossas descobertas destacam a importância de um suporte personalizado à saúde mental para incels, pois eles parecem apresentar erros de pensamento específicos relacionados às relações sexuais que podem impactar seus relacionamentos interpessoais. Esses podem ser direcionados por meio de intervenções baseadas em terapia cognitivo-comportamental para ajudar a corrigir esses erros na leitura da mente e interromper o viés de confirmação que alimenta suas crenças tóxicas", explicou ele, em entrevista ao site da própria universidade.

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