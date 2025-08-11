A- A+

SAÚDE O que é Manobra de Heimlich, que salvou adolescente de engasgo; veja passo a passo A técnica é utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer outra coisa que fique entalada nas vias respiratórias

Um adolescente de 14 anos salvou a vida do primo de 13 após ele se engasgar com uma mistura de leite e achocolatado com flocos crocantes. Silas Cabreira realizou a Manobra de Heimlich, uma técnica de primeiros socorros para desobstruir as vias áreas de alguém que está se engasgando, em Igor Vasconcelos. O caso aconteceu no bairro Guararapes, em Fortaleza.

Segundo informações do g1, Silas aprendeu a realizar a manobra através de um vídeo na internet.

Manobra de Heimlich

A manobra de Heimlich é utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer objeto estranho que fique entalado nas vias respiratórias, o que impede a pessoa de respirar. Ela é indicada em crianças a partir de um ou dois anos, adolescentes e adultos.

Ela consiste em abraçar a pessoa pelas costas, posicionar uma das mãos fechada sobre a "boca do estômago" enquanto a outra comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra o local para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão. O movimento deve ser repetido até que o motivo do engasgo seja eliminado. A emissão de som indica que a via foi desobstruída.





Manobra Heimlich com a pessoa consciente em pé

Caso a pessoa não consiga ficar em pé, ou se não tem força suficiente, esta manobra poderá ser realizada com ela sentada ou deitada.

Manobra Heimlich com a pessoa consciente sentada ou deitada

Sente a pessoa e repita o procedimento. Posicionado atrás da pessoa engasgada, ponha seus braços ao redor da cintura dela, contra o abdômen, posicionado acima do umbigo e abaixo do limite das costelas. Depois, exerça pressão contra o Abdômen, rapidamente, para trás e para cima até que o objeto seja expelido.

Ou coloque a pessoa engasgada deitada de costas, com a face para cima. Ajoelhe-se com as pernas afastadas, na altura dos joelhos da pessoa. Coloque o punho de uma mão, com os dedos estendidos, no abdômen da pessoa, ligeiramente acima do umbigo e abaixo do limite das costelas; a outra mão em cima da primeira. Exerça pressão contra o abdômen, rapidamente, para cima. Repita até que o objeto seja expelido

No entanto, se a manobra não for suficiente para retirar o que está causando o engasgo ou se a vítima já estiver inconsciente, é preciso acionar imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

