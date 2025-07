O que é o Doge, criado por Trump e pode investigar empresas de Musk

A- A+

O presidente americano Donald Trump ameaçou investigar os subsídios recebidos por empresas de Elon Musk por meio d o Doge, órgão criado em seu governo para cortar gastos públicos, e afirmou que o bilionário "pode ser devorado" pela própria estrutura que ajudou a criar.

O Doge, sigla para Departamento de Eficiência Governamental, foi instituído no segundo mandato de Trump com a missão de eliminar burocracias, cortar regulamentações e reduzir gastos federais. Embora vinculado à Casa Branca, o órgão atua como uma comissão externa e não como uma agência formal do governo.

Musk foi o primeiro nomeado para liderar o Doge, cargo que ocupou até o fim de maio. A escolha foi baseada na relação próxima entre os dois e na imagem de Musk como símbolo de eficiência empresarial. Ele também foi um dos principais financiadores da última campanha de Trump à presidência.

Agora rompidos, Trump sugeriu que o Doge, sob a atual liderança de Amy Gleason, reavalie os incentivos fiscais e subsídios concedidos às companhias de Musk, como Tesla e SpaceX. Segundo o presidente, a medida pode ajudar a “economizar bilhões” e recuperar a integridade do programa.

Musk, a pessoa mais rica do mundo, foi o maior doador de Trump nas eleições de 2024 e, no início do mandato do republicano, era onipresente. Mas os dois romperam em junho por causa do projeto de lei, e o empresário continuou a criticá-lo nos últimos dias. Musk acusa os republicanos de abandonarem os esforços para colocar os Estados Unidos na vanguarda da revolução dos veículos elétricos e das energias limpas.

Veja também