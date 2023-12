A- A+

Educação O que é o Pisa? Como é aplicada a prova? Quando acontece? Saiba tudo sobre a avaliação internacional Resultado do Pisa 2022, que calcula a qualidade de ensino em dezenas de países do mundo, será lançado nesta terça-feira (5)

A cada três anos, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulga o resultado da prova do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), que avalia a qualidade de ensino em 79 países.



Nesta terça-feira (5), serão divulgados os dados da avaliação mais recente, realizada em 2022. O Brasil é um dos países que participaram de todas as edições do programa, que foi implementado pela primeira vez em 2000.

O que é avaliado?

A prova avalia Leitura, Matemática e Ciências. A cada edição, uma dessas competências é definidade como prioritária e um domínio inovador para avaliar a proficiência dos alunos é escolhido. No Pisa 2022, o foco foi Matemática e o tema pensamento criativo.

O objetivo do exame não é avaliar somente o domínio dos jovens sobre os conteúdos aplicados em sala de aula, mas também observar se eles conseguem aplicar esse conhecimento na vida real, em cenários em diferentes ambientes e contextos sociais, tanto dentro como fora da escola.

Quem faz as provas?

Todos os participantes devem ter 15 anos — idade próxima ao final da educação básica — para que seja possível comparar os diferentes níveis de formação dentro da mesma faixa etária. Em cada país, é selecionada uma amostragem: ou seja, um grupo de escolas que representem uma parcela significativa da população, a fim de mimetizar as diferentes condições sociais e econômicas da região. A amostra, portanto, deve entregar um resultado médio condizente com as condições de ensino em larga escala.

Como a prova é aplicada no Brasil?

O responsável pela aplicação do Pisa no Brasil é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação responsável pelas estatísticas educacionais do país. Em 2022, foram selecionadas para o programa 606 escolas de 420 municípios, nas 27 unidades da Federação. No total, mais de 14 mil alunos fizeram a prova, 18 de abril a 31 de maio de 2022. O teste é aplicado em um único dia, em computadores, e tem duas horas de duração. As questões são objetivas e discursivas.



Qual o último resultado do Brasil?

O Brasil está estagnado há uma década entre os piores níveis de aprendizado avaliados pelo Pisa. De acordo com o resultado do teste de 2018, 43% dos participantes brasileiros não aprenderam o mínimo necessário nas três áreas do conhecimento testadas. Neste mesmo quesito, a média dos países da OCDE é de apenas 13%.

O que cai na prova do Pisa?

Principal avaliação internacional de educação, o Pisa não é um exame conteudista. Ou seja, poucas questões exigem do candidato que tenham memorizado fórmulas ou teorias. Em 2018, quando o foco foi Leitura, uma das questões admitia até que o candidato respondesse que não havia possibilidade de responder a questão.

Quais países participam do Pisa?

Na edição de 2022, o Pisa avaliou, além de 37 integrantes da OCDE, que reúne as economias mais avançadas do mundo, outros 44 países convidados, totalizando 81 participantes. Dentre as potências que formam a organização, como Alemanha, França, Suíça, Noruega, estão também algumas nações emergentes, como Chile, México e Turquia. Nesse ano, há novidades como o Paraguai e a Palestina.

O Brasil, que participa do Pisa desde a primeira edição, está entre as economias parceiras da OCDE, assim como África do Sul, Índia e Indonésia. Sempre convidado a realizar o exame, o país aguarda a resposta do Conselho para tornar-se membro do grupo. Os governos da Argentina, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia também pediram para fazer parte da organização e esperam avaliação.

Quais países têm as melhores notas no Pisa?

O resultado do último exame realizado pelo Pisa, em 2018, os países com melhor desempenho estão, majoritariamente, localizados na Ásia. Quatro províncias chinesas e Singapura representam, respectivamente, a primeira e segunda maiores médias na avaliação. Em terceiro lugar, está o país com a melhor educação da Europa, a Estônia. Japão e Coreia do Sul ocupam a quarta e quinta posições.

Fechando o grupo dos dez melhores sistemas educacionais do mundo, está o Canadá – o único do continente americano dentre os resultados mais elevados –, acompanhado de quatro países europeus: Finlândia, Polônia, Irlanda e Reino Unido.

O Brasil, por sua vez, surge na 66ª posição do ranking de resultados do Pisa 2018, que avaliou a qualidade da educação básica de 79 nações.

Para que serve o Pisa?

A partir dos resultados, é possível concluir se, em média, cada país teve êxito ao transmitir conhecimentos e competências essenciais para a plena participação destes estudantes na sociedade moderna. Outro objetivo é compreender como os sistemas de ensino nacionais podem agir para melhorar o desempenho de seus alunos.

O que é a OCDE?

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é um grupo formado por países que, por meio de parcerias estratégicas, visam o desenvolvimento econômico. Também conhecida como ‘Clube dos Ricos', a organização admite apenas integrantes que apresentam elevado PIB per capita e altos índices de desenvolvimento humano, representando cerca de 80% do comércio mundial.

A fim de promover padrões internacionais a respeito de questões econômicas, comerciais, sociais e ambientais, os membros discutem políticas públicas que orientem melhorias, em busca de uma estabilidade financeira e sustentável. Na organização, os países têm espaço para trocar experiências sobre suas atuações governamentais, analisar dados para prever futuros cenários e criar novas possibilidades de gestão e solução de problemas. O objetivo final, segundo a OCDE, é promover o bem-estar socioeconômico da população mundial.

A organização foi criada em 1948, com o nome “Organização para a Cooperação Econômica Europeia” (OECE), financiada pelos Estados Unidos, com o objetivo de reconstruir o continente destruído pela segunda guerra mundial. Em 1961, com o sucesso do grupo, os Estados Unidos e o Canadá uniram-se ao grupo, dando origem à OCDE, sediada em Paris, na França.

Quando é a próxima prova do Pisa?

A OCDE já anunciou que a próxima avaliação manterá o sistema de triênio e será realizada em 2025. O foco será em competências científicas.

Quando foi a última edição do Pisa?

A última edição aconteceu em 2018, quando foi aplicada para cerca de 600 mil estudantes. Sendo uma prova realizada a cada três anos, a edição de 2022 era para ter acontecido em 2021, mas foi adiada devido à pandemia de Covid-19.

