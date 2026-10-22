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Fenômeno Climático O que é o supertufão Champi, que atingiu ventos de 296 km/h e se tornou o mais forte de 2026 Sistema começou a perder força na quarta-feira, 21, antes de se aproximar de Taiwan

Com ventos sustentados de 296 km/h, o supertufão Champi se tornou o ciclone tropical mais forte de 2026 na quarta-feira, 21 O fenômeno se formou no Pacífico Ocidental e alcançou intensidade equivalente à de um furacão de categoria 5, o nível máximo da escala Saffir-Simpson.

Um supertufão é um ciclone tropical particularmente intenso que se forma no noroeste do Oceano Pacífico. O termo é empregado pelo Centro Conjunto de Alerta de Tufões (JTWC), ligado à Marinha dos Estados Unidos, para classificar tufões com ventos sustentados de pelo menos 240 km/h.

O sistema começou a perder força na quarta-feira, 21, antes de se aproximar de Taiwan.

Um supertufão é um ciclone tropical que se forma no noroeste do Oceano Pacífico e apresenta ventos sustentados de pelo menos 240 km/h, de acordo com o JTWC, ligado à Marinha dos Estados Unidos. O Champi ultrapassou esse limite durante seu período de maior intensidade, com ventos próximos de 300 km/h.

Os termos tufão, furacão e ciclone tropical designam fenômenos meteorológicos do mesmo tipo. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês), a denominação varia conforme a região em que se formam. No Atlântico Norte e no Pacífico Nordeste, são chamados de furacões; no noroeste do Pacífico, de tufões; e em outras regiões, de ciclones tropicais.

A intensidade desses sistemas pode ser avaliada pela velocidade dos ventos sustentados, que correspondem à média registrada durante um intervalo contínuo. No caso do JTWC, o cálculo utiliza a média de um minuto.

Depois de se formar como uma tempestade tropical na última quinta-feira, 15, Champi levou menos de dois dias para se intensificar até atingir o equivalente a um furacão de categoria 4. A tempestade avançou em direção noroeste pelo Oceano Pacífico e chegou a passar a menos de 10 milhas de Guam no sábado, 17.

Esta é a terceira vez que o Champi atinge a intensidade equivalente a um furacão de categoria 5. A primeira vez foi seis horas após ter passado por Guam no sábado, com ventos sustentados de cerca de 265 km/h. Em seguida, enfraqueceu brevemente antes de se intensificar para a categoria 5 pela segunda vez no dia seguinte.

Durante seu pico de intensidade, o Champi registrou ventos sustentados próximos de 300 km/h.

O sistema superou, no indicador JTWC, os aproximadamente 290 km/h atribuídos ao furacão Polo, que atingiu a costa do México em setembro.

O furacão Patricia, que se formou no Pacífico Nordeste em outubro de 2015, continua sendo uma referência de intensidade. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) registrou ventos máximos sustentados de 215 milhas por hora, equivalentes a cerca de 346 km/h.

O Champi começou a perder intensidade já na quarta-feira. O JTWC registrou a redução dos ventos máximos sustentados para cerca de 290 km/h, após o pico anterior. A previsão era de que o sistema continue a enfraquecer ao avançar sobre águas oceânicas mais frias, que fornecem menos energia para a manutenção de ciclones tropicais.

A Agência Central de Meteorologia de Taiwan informou que o tufão deve passar próximo à costa nordeste da ilha, seguindo depois em direção à China e ao Japão.

A aproximação do Champi levou as autoridades de Taiwan a emitir alertas para chuvas intensas, ventos fortes e ondas elevadas. Ccompanhias aéreas cancelaram voos, e meteorologistas alertaram para a possibilidade de acumulados de até um metro de chuva em áreas montanhosas do norte da ilha.

Mesmo após perder parte da intensidade máxima, o Champi continuava sob monitoramento devido ao potencial de provocar impactos em Taiwan e em outras áreas do Leste Asiático.

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