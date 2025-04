O que é osteoblastoma vertebral, problema de saúde que afeta Julio Iglesias?

A- A+

Neste fim de semana, foi anunciado que Julio Iglesias está enfrentando uma complicação de saúde. Trata-se de um osteoblastoma vertebral, uma doença que causa problemas de mobilidade. Por conta disso, vários fãs do cantor espanhol estão se perguntando o que é essa condição e o que se sabe sobre ela.

O jornalista Carlos Herrera, que mantém uma relação próxima com o artista, foi o responsável por revelar esta informação no programa Poniendo las Calles. Ele negou que isso fosse consequência do acidente que Iglesias sofreu quando jovem e comentou que essa doença afetou sua região lombar, o que limita sua mobilidade.

"O problema está na coluna, e isso fez com que ele tivesse muitas deficiências. Da cintura para cima, ele está bem. Da cintura para baixo, ele tem 500 anos", disse ele.





Em outubro de 2024, o cantor falou sobre sua saúde, algo que mantém em sigilo e que gerou diversas especulações.

“Hoje acordei com a notícia falsa de que estou me aposentando. Nos últimos anos, me mataram várias vezes, disseram que tenho Alzheimer, disseram tudo, e hoje foram além. Um jornalista, não sei onde, diz que um amigo disse a ele que não posso e não quero mais cantar. É incrível o mal que um mau jornalista pode fazer”, escreveu em um post em sua conta do Instagram. E concluiu: “No dia em que me aposentar, eu o anunciarei pessoalmente com pesar, mas com dignidade.”

O que é osteoblastoma vertebral?

De acordo com o site oficial da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, o osteoblastoma é um tumor benigno raro que forma o osso. Para entender sua raridade, isso representa aproximadamente 1% de todos os tumores ósseos primários. Ele geralmente se origina na parte inferior da coluna e no sacro — como no caso de Julio Iglesias. No entanto, pode aparecer em outras partes do corpo, como na mandíbula e nos ossos tubulares longos.

Embora o osteoblastoma seja um tumor benigno, ele frequentemente causa destruição óssea significativa, infiltração de tecidos moles e extensão epidural. Geralmente apresenta comportamento agressivo com recorrência local extensa e incontrolável. Casos de evolução para um tumor maligno ou uma metástase foram descritos neste tipo de tumor.

Neoplasias desse tipo geralmente crescem lentamente, com sintomas mínimos ou inexistentes. Pacientes com essas lesões geralmente são detectados durante exames de imagem para avaliação de outras doenças. Alguns podem sentir uma dor localizada e maçante, além de inchaço dos tecidos moles. Como os sintomas dessa condição geralmente são leves, isso pode levar ao atraso na consulta: de acordo com um estudo, os sintomas podem durar até seis meses antes da consulta médica.

O principal tratamento para esta doença é a cirurgia. Isso pode consistir em uma ressecção em bloco (remoção de um tumor ou lesão sem danificar a cápsula circundante) ou curetagem (remoção de tecido tumoral ósseo com uma colher ou instrumento semelhante), dependendo da situação clínica, localização do osso e suspeita de malignidade.

Vale ressaltar que os osteoblastomas geralmente apresentam prognóstico favorável, pois a maioria dos pacientes é curada após o tratamento cirúrgico inicial. Entretanto, a recorrência local é uma complicação relativamente comum, com taxas variando de 15% a 25%.

