O Vaticano afirmou neste sábado que o Papa Francisco deve ter alta neste domingo, depois de passar mais de um mês internado em Roma. Ele foi diagnosticado com uma "pneumonia bilateral", que exigiu a hospitalização e gerou temores sobre a saúde do Pontífice de 88 anos.

O Papa voltará no domingo à sua residência no Vaticano, onde terá uma recuperação de "pelo menos dois meses", anunciou um de seus médicos.

A alta de Francisco, hospitalizado desde 14 de fevereiro e cujo estado de saúde melhorou gradativamente nas últimas semanas, era aguardada com impaciência diante das dúvidas crescentes sobre sua capacidade para retomar suas atividades.

"Amanhã o papa voltará à residência de Santa Marta", onde mora o pontífice de 88 anos, disse o doutor Sergio Alfieri durante uma coletiva de imprensa no hospital Gemelli, de Roma. Ele terá que passar por "uma longa convalescença" de "pelo menos dois meses", acrescentou.

O estado de saúde do papa "está melhorando" e "esperamos que em breve possa retomar suas atividades normais", afirmou o doutor Luca Carbono, outro membro da equipe médica que acompanha o pontífice. No entanto, Alfieri relativizou a declaração do colega.

"A convalescença é, por definição, um período de recuperação, por isso é evidente que durante o período de convalescença, [o papa] não poderá manter suas habituais entrevistas diárias".

Antes de deixar seu quarto no décimo andar do hospital, Francisco saudará e dará sua bênção aos fiéis da janela do Gemelli ao meio-dia, "ao final [da oração semanal] do Angelus, que será publicada por escrito, como nas últimas semanas", informou o serviço de imprensa da Santa Sé.

Esta será a primeira aparição pública do papa desde que foi internado. Durante sua hospitalização, o Vaticano publicou apenas uma foto de Jorge Bergoglio.

A pneumonia é uma infecção - causada por bactérias, vírus ou fungos, em casos mais raros - respiratória que afeta o pulmão. A forma mais comum da doença acomete apenas um lado do órgão. Mas, no caso do Papa, ambos os lados do pulmão foram afetados, o que torna a condição mais grave.

Os médicos explicaram que o Pontífice desenvolveu uma "infecção polimicrobiana", que "exigiu o uso de antibioticoterapia com cortisona", o que indica uma infecção bacteriana. Em alguns casos, pode haver infecção simultânea por vírus e bactérias, mas não se sabe se esse é o caso do Papa.

Os principais sintomas da pneumonia são: catarro amarelado; febre alta; tosse e falta de ar. No caso de idosos, nem sempre há quadro de febre e, por isso, é recomendado levar ao hospital logo nas primeiras 24 horas de manifestação dos sintomas.

Em geral, a pneumonia bacteriana tem uma progressão mais rápida que a viral, com início abrupto dos sintomas e, geralmente, sem nenhum sintoma respiratório anterior.

