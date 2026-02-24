Ter, 24 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça24/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

O que esperar do discurso de Trump no Congresso dos EUA na noite desta terça (24)?

O evento, que está marcado para começar às 21h do horário local (23h no horário de Brasília), ocorre antes das eleições de meio de mandato, previstas para novembro

Reportar Erro
Donald TrumpDonald Trump - Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará um discurso na noite desta terça-feira, 24, durante uma sessão conjunta do Congresso, em Washington. Abalado pela grande derrota sofrida na Suprema Corte, que derrubou o pacote de tarifas aplicadas contra diversas nações, e com índices de aprovação em queda, espera-se que o republicano tente destacar as conquistas de seu governo em um momento crucial da presidência.

"Será um discurso longo", disse Trump, "porque temos muito o que falar". O evento, que está marcado para começar às 21h do horário local (23h no horário de Brasília), também ocorre antes das eleições de meio de mandato, previstas para novembro.

Nas últimas décadas, o discurso do Estado da União tornou-se um dos principais eventos midiáticos do calendário político americano. Ele é seguido por uma réplica do partido de oposição. Este ano, essa réplica será feita pela governadora democrata da Virgínia, Abigail Spanberger.

Leia também

• Caso Epstein: arquivos que relacionam Trump a abuso de menor foram retidos, diz rádio dos EUA

• Lula sugere data para encontro com Trump nos EUA e evita sair em defesa do Irã

• COI investiga Infantino após evento de Trump; presidente da Fifa usou boné pró-presidente dos EUA

O presidente passou parte do fim de semana se preparando para o discurso desta terça-feira, revisando o texto com um pequeno grupo de assessores, disseram autoridades familiarizadas com os planos.

Antes do evento desta noite, espera-se que Trump ofereça um tradicional almoço com âncoras das cinco principais redes de televisão dos EUA: NBC, CBS, ABC, Fox e CNN. Fontes informaram que o presidente também convidou representantes de novas emissoras. Elas se recusaram a especificar quais âncoras participarão do almoço.

O que esperar do discurso de Trump?
O evento ocorre em um momento crítico da presidência do republicano: as pesquisas mostram sua taxa de aprovação em queda, o Partido Republicano teme perder o controle de pelo menos uma das casas do Congresso, a Suprema Corte acaba de se pronunciar contra a principal política tarifária do presidente e ele está considerando uma ação militar contra o Irã.

A Constituição dos EUA exige que o presidente "informe periodicamente ao Congresso sobre o Estado da União e recomende à sua consideração as medidas que julgar necessárias e convenientes". A expectativa então é que Trump destaque o que considera suas principais realizações do primeiro ano de mandato e defina sua agenda política para o futuro.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que Trump argumentará que os republicanos são os mais indicados para continuar lidando com as preocupações do público sobre o custo de vida.

"O presidente vai argumentar que, com mais três anos dele na Casa Branca e com os republicanos no Capitólio, poderemos finalmente alcançar novamente o sonho americano que tínhamos em seu primeiro mandato, mas que foi perdido por causa de Joe Biden e dos democratas nos últimos quatro anos", disse Leavitt a repórteres na Casa Branca.

O discurso também será uma "celebração" dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, ela acrescentou.

Espera-se que Trump critique a decisão da Suprema Corte contra suas principais políticas tarifárias e fale sobre as tentativas de contornar essa decisão sem depender do Congresso ou assustar os mercados financeiros.

É provável que ele também pressione os deputados a aumentarem o financiamento militar e a endurecerem os requisitos de identificação do eleitor. O republicano ainda deve defender as operações de imigração que atraíram críticas bipartidárias após as mortes de dois cidadãos americanos.

O tema representa um risco político potencial às vésperas das eleições de novembro, que podem garantir vitórias no Congresso para os democratas.

A oposição planeja boicotar o discurso de Trump em protesto, comparecendo, em vez disso, a um comício conhecido como "Discurso do Povo sobre o Estado da União" no National Mall, em Washington.

Política externa em foco
O discurso de Trump ocorre em um momento em que dois porta-aviões americanos foram enviados ao Oriente Médio em meio às tensões com o Irã.

O presidente deve abordar no discurso desta terça-feira os ataques aéreos dos EUA no ano passado que atingiram capacidades nucleares de Teerã e elogiar a operação que depôs o ditador venezuelano Nicolás Maduro. O republicano também provavelmente mencionará a atuação de seu governo na negociação de um cessar-fogo na guerra de Israel contra o Hamas em Gaza.

Não está claro como Trump irá mencionar as tensões das alianças militares dos EUA com a Otan, em consequência da pressão para tomar a Groenlândia da Dinamarca, ou sua falha em cumprir a promessa eleitoral de colocar fim na guerra da Ucrânia em conversas com o presidente russo, Vladimir Putin. Nesta terça-feira, completaram-se quatro anos do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Jennifer Anju Grossman, ex-redatora de discursos do presidente republicano George H.W. Bush e atual CEO da Atlas Society, afirmou que Trump pode deixar claro que as políticas de Maduro destruíram a economia da Venezuela a tal ponto que um dos países mais ricos em petróleo do mundo teve dificuldades para suprir suas próprias necessidades energéticas.

Ele provavelmente argumentará que o petróleo venezuelano ajudará a baixar os preços da gasolina nos Estados Unidos. Ainda assim, no que diz respeito aos acontecimentos no exterior, ela afirmou: "Acho que será um desafio esclarecer por que isso é relevante para a situação interna dos Estados Unidos."

Reportar Erro

Veja também

Newsletter