A- A+

PROGRAMAÇÃO O que fazer com as crianças durante as férias escolares? Veja dicas criativas e longe das telas Com programações gratuitas e pagas em museus, colônias e shoppings, julho se transforma em um convite à imaginação, à ciência e ao convívio social

Com a chegada das férias escolares, pais e responsáveis entram em uma corrida criativa para ocupar o tempo das crianças. A missão vai além de entretê-las, envolve encontrar atividades que combinam diversão, aprendizado e, principalmente, conexão.

No Recife e na Região Metropolitana, diversas programações gratuitas e acessíveis têm se destacado nesse recesso, ao mesmo tempo em que especialistas reforçam o valor do brincar livre, do tempo sem telas e da convivência entre pares.

A pedagoga Marcella Rabello Burégio lembra que, nesse período, é essencial “buscar um equilíbrio entre descanso e estímulo”.

Ela defende que as crianças não precisam de grandes produções, mas de experiências significativas, mesmo dentro de casa.

“Sugiro atividades simples, mas cheias de sentido, como cozinhar juntos, criar histórias, montar cabanas com lençóis, brincar com massinha caseira ou fazer caça aos tesouros dentro de casa”.

Esse olhar também está presente na rotina de Vanessa Maria, mãe de duas meninas de 9 e 5 anos. Para ela, o recesso é um convite à criatividade, mesmo que o espaço e o tempo sejam limitados.

"Tento fazer o máximo de brincadeiras possíveis em casa, estimular o brincar com jogos de tabuleiro e a imaginação. Com o tempo de chuva fica difícil, mas a gente gosta de ir a praias também. Na chuva, vamos pra shopping, cinema e brinquedotecas. É o que posso fazer por elas, e faço. É muita energia e eu acabo ficando doidinha dentro de casa”, conta, entre risos.

A psicóloga clínica Anita Ducastel alerta para o risco de deixar o tempo ocioso ser preenchido exclusivamente por telas.

“O uso de telas prejudica a área neurológica do cérebro da criança, principalmente abaixo dos 2 anos, pois interfere no sono, no desenvolvimento físico e mental, e na área cognitiva, atrapalhando o desempenho escolar”, afirma.

Para ela, atividades ao ar livre são fundamentais.

“Quando uma criança brinca ao ar livre, ela entra em contato com o lúdico, estimulando a criatividade, melhorando o sono e o humor”.

Museus e experiências para sair do óbvio

Em Olinda, o Espaço Ciência oferece uma programação gratuita até o dia 1º de agosto, reunindo oficinas científicas, passeios de barco pelo manguezal, construção de foguetes de garrafa PET, slime, levitação magnética e astronomia. A ideia é mostrar que férias e aprendizado não são opostos

A mãe Ewerllyn Ferreira já incluiu esse tipo de passeio no cronograma da filha Clarissa, de 10 anos.

“Geralmente, no período de férias, eu sempre trago ela para alguma exposição no shopping. Inscrevi ela também na oficina de Brennand. Sempre busco passeios que são ao ar livre, pra evitar ela ficar em casa utilizando muito o celular e levar ela pra ver outras crianças e adquirir conhecimento”, diz.

Ewerllyn Ferreira ao lado da filha, Clarissa. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Entre as opções que unem cultura e criatividade, o Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, oferece durante todo o mês de julho as Oficinas de Férias inspiradas na exposição “Vik Muniz: A olho nu”, voltadas para crianças de 3 a 12 anos.

As atividades acontecem de terça a domingo, nos horários das 10h30 e 14h30, com visitas mediadas e oficinas práticas que exploram o universo do artista Vik Muniz, conhecido por transformar materiais inusitados em obras surpreendentes.

Entre as oficinas temáticas estão “Desenhando com 1 linha”, “Borboletas 3D” e “Esculturas em argila”.

As inscrições custam R$ 30 por oficina, com vagas limitadas, e devem ser feitas presencialmente após a compra do ingresso para o museu.

A proposta é despertar o olhar artístico das crianças e promover uma experiência sensível e imersiva com a arte contemporânea.

Outro espaço que se soma à agenda de férias é a Biblioteca Pública de Pernambuco (BPE), que durante o mês de julho oferece atividades gratuitas para todas as idades.

A programação reúne oficinas criativas, contação de histórias, jogos inclusivos, teatro de mamulengo e gamificação.

Outra alternativa para quem busca contato direto com a natureza é a programação especial do Parque Estadual de Dois Irmãos, que ao longo do mês de julho realiza o projeto Férias Zoo 2025.

De segunda a sexta, das 13h às 17h, o zoológico oferece atividades educativas como trilhas ecológicas, oficinas de argila e compostagem, contação de histórias, gincanas e o “Zoo Noturno”, que apresenta aos visitantes os hábitos dos animais à noite.

A criançada ainda pode participar de experiências como Mini Veterinário, Mini Biólogo, Mini Engenheiro Ambiental e outras vivências que aproximam os pequenos das profissões ligadas ao meio ambiente.

As vagas são limitadas e mais informações podem ser obtidas no perfil oficial do parque no Instagram.

Shoppings como centros de experiência

Se a previsão do tempo não ajuda, os shoppings do Recife se transformam em grandes centros de diversão.

O RioMar Recife, por exemplo, oferece a exposição Sharks & Cia, com mais de 20 réplicas animatrônicas de tubarões em tamanho real e entrada gratuita.

Exposição Sharks & Cia. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

No mesmo espaço, há ainda shows infantis nos dias 13 e 20 de julho, pista de patinação Roller Dance e o parque temático Mar de Diversões, com infláveis, cama elástica e escorregador gigante.

Vila Trampolim do Shopping Tacaruna funciona de forma fixa dentro do shopping. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

No Shopping Tacaruna, a programação inclui o evento Let’s Geek, voltado para os apaixonados por cultura pop, com entrada gratuita aos sábados de julho.

Para quem busca atividades fixas, o Vila Trampolim possui espaço físico permanente de segunda à domingo durante o horário de funcionamento do shopping.

Aos domingos, o rooftop do centro comercial recebe o espetáculo O Circo da Trup da Alegria, com malabaristas e contorcionistas.

Outra aposta é o Ateliê de Colorir, espaço lúdico gratuito para crianças soltarem a imaginação com desenhos e cenários coloridos.

Ana Elisa da Silva, mãe da Laysa Vitória, de 10 anos, viu nesse tipo de atividade uma forma de economizar e ainda estimular a criatividade.

Ana Elisa da Silva e Vitória, de 10 anos. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

“Agora, com a moda dos livros de pintura, ela tem gostado de ficar em casa também para poder fazer atividades com arte. Isso também ajuda na economia dos passeios”.

Férias em grupo e colônias para socializar

Outro ponto importante nas férias é o fortalecimento dos vínculos sociais.

“A infância é profundamente marcada pelas relações. Sempre que possível, manter os laços com os colegas é enriquecedor”, diz a pedagoga Marcella Burégio.

Ela ressalta que o brincar em grupo não deve ser obrigatório, mas um convite leve e afetivo.

Anna Carolina Cunha ao lado as filhas, Mariana e Bianca. Foto: Felipe Ribeiro / Folha de Pernambuco

Esse é o caso de Anna Carolina Cunha, que organiza com outras mães uma programação coletiva para as filhas Marina (4) e Bianca (7).

“A gente monta um grupo de amigas pra ir a um parquinho. Quando o tempo está bom, vamos à praia. E nas férias sempre aproveitamos alguma oportunidade para fazer passeio”, relata.

Quem busca um cronograma estruturado pode apostar em colônias de férias. No Colégio de São Bento, em Olinda, a colônia vai de 07 a 11 e de 14 a 18 de julho, das 7h às 16h, com oficinas criativas, esportes, danças, piqueniques e contação de histórias. Crianças de fora da unidade escolar também podem participar.

Liberdade

A pedagoga Marcella lembra que férias não devem ser uma “extensão da escola”.

“O equilíbrio vem quando entendemos que o brincar também é aprendizado. Aprender a esperar a vez num jogo, cuidar de um animal ou preparar uma receita são formas autênticas de aprendizagem”, destaca.

Para ajudar as famílias a estruturarem melhor a rotina das férias, a psicóloga Anita Ducastel sugere uma abordagem colaborativa e leve.

“Tentar criar um cronograma semanal com cartolina junto com a criança e permitir que ela escolha algumas atividades diárias e colocar os horários para atividades digitais e, em outro momento, atividades presenciais”.

A ideia, segundo a psicóloga, é equilibrar lazer e conexão real, com o mundo e com quem se ama.

Veja também