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AUTISMO O que fazer durante crises sensoriais de pessoas com TEA? Especialista dá orientações Conhecer ações de contenção e o correto método de aplicá-las são importantes para situações do tipo

Todo cuidado é necessário em casos de crise de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Essas situações podem acontecer por sobrecarga sensorial (barulho, luz, muita gente), frustração ou dificuldade de comunicação, mudanças de rotina, cansaço ou ansiedade.

A diretora da Clínica Nuno Desenvolvimento, psicopedagoga e analista de comportamento, Cinthia Cardoso, explica que, nesses casos, é bem comum não agir da forma certa. Esse momento pode resultar também em reações como gritos, choros ou se jogar no chão, tentar fugir, se machucar ou machucar alguém.

“A contenção, feita de modo adequado, serve para proteger, acalmar e reduzir danos”, afirma a especialista.

Orientações de contenção

Com isso, são indicadas algumas ações de contenção.

“A primeira e mais importante deve ser sempre a verbal/emocional, na qual deve-se falar pouco, com voz calma, usar frases simples como ‘estou aqui’, ‘vai passar’, e evitar bronca ou excesso de fala”, detalhou Cinthia.

“O próximo passo é a contenção ambiental, visando diminuir estímulos (luz, som, pessoas), levar para um local mais tranquilo e retirar objetos que possam machucar”, completou.

Em últimos casos, quando há risco real de autoagressão, agressão a outros e fuga perigosa, a contenção física deve ser utilizada, segundo a especialista. “Mas lembrando que deve ser feita por alguém treinado, com cuidado, sem machucar, pelo menor tempo possível”, disse.

Também é importante reforçar que gritar ou ameaçar, segurar com força ou de forma agressiva, tentar “ganhar na força” e punir depois da crise são atitudes que não devem ser feitas, já que apenas pioram a situação.

Conhecer ações de contenção e o correto método de aplicá-las são importantes para situações do tipo. - Foto: Reprodução

O que fazer se não houver alguém treinado

Vale ressaltar também que é ideal evitar ao máximo a contenção física sem treinamento. Caso não haja alguém treinado no local, no entanto, a orientação é priorizar a segurança sem recorrer à força.

“Nesses casos, é necessário manter uma distância segura, retirar objetos perigosos do ambiente e proteger a pessoa de possíveis impactos, sem imobilizá-la”, explica.

O que fazer após a crise

Após a primeira prestação de ajuda, é recomendado acionar ajuda, seja de outros responsáveis, profissionais capacitados ou serviços de emergência, se necessário.

Após a crise, o foco deve ser concentrado em entender o que causou, ajustar o ambiente e a rotina e prevenir novas crises.

“Quanto melhor o planejamento e a prevenção, menos vai precisar de contenção física”, afirma.

Acolhimento

É nesse contexto que iniciativas como a da clínica Nuno Desenvolvimento ganham relevância. Localizada no bairro do Derby, área central do Recife, a unidade atua com uma abordagem multidisciplinar com foco no desenvolvimento clínico. Informações e agendamentos podem ser feitos pelo telefone (81) 9.8226-0838.

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