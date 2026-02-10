A- A+

DIREITOS O que fazer em casos de violência contra mulher e LGBTs no Carnaval? Saiba como procurar ajuda Órgãos municipais e estaduais reforçam rede de acolhimento, campanhas educativas e canais de denúncia para garantir um Carnaval seguro e sem assédio

No meio da maior festa de rua de Pernambuco, o alerta se repete: Carnaval não é licença para violência. Para enfrentar casos de assédio, importunação sexual, agressões e discriminações contra mulheres e pessoas LGBT+, prefeituras e Governo de Pernambuco montaram uma estrutura integrada de prevenção, acolhimento e denúncia, com equipes capacitadas, campanhas educativas e serviços funcionando em regime especial durante os dias de folia.

Recife

No Recife, a Secretaria da Mulher concentra as ações na Central da Mulher no Carnaval, que funcionará entre os dias 12 e 17 de fevereiro, das 16h às 2h, na Rua do Bom Jesus, 147, no Bairro do Recife.

Secretária da Mulher de Pernambuco, Glauce Medeiros. Foto: Vínicuis Lins / Folha de Pernambuco

O espaço reúne atendimento psicológico, social e jurídico, além de ações preventivas e de orientação. Segundo a secretária da Mulher do Recife, Glauce Medeiros, o enfrentamento à violência passa por dois eixos: acolhimento e prevenção.

“A violência contra a mulher requer prevenção e enfrentamento. O enfrentamento é o acolhimento, que no Recife já conta com uma rede estruturada, como o Centro Clarice Lispector, que funciona 24 horas, e o SER Clarice. Durante o Carnaval, esses serviços seguem funcionando normalmente”, afirma.

O Centro fica localizado na Rua Dr. Ferreira, 122, em Santo Amaro. Já o SER Clarice, fica na Av. Recife, 700, bairro de Areias.

O Centro de Referência fica localizado em Santo Amaro. Foto: Rodolfo Loepert / PCR

Na prevenção, a gestora destaca que o foco será reforçar a mensagem de que importunação é crime e de que as mulheres têm o direito de brincar Carnaval da forma como quiserem, sem sofrer violência.

Além da Central, equipes volantes da Secretaria da Mulher atuarão nos polos do Recife Antigo e nos polos descentralizados, realizando abordagens educativas e orientando foliãs sobre onde buscar ajuda.

No polo do Ibura, haverá ainda a Unidade Móvel de Atendimento à Mulher, funcionando nos dias 15 a 17, das 17h às 23h.

A Brigada Maria da Penha também dará suporte, encaminhando mulheres à delegacia especializada ou a outros serviços da rede, quando necessário.

Em situações de maior gravidade, como agressões físicas, a orientação é clara.

“Quando é um caso de violência mais grave, é preciso ligar para o 190, para garantir a proteção imediata da mulher”, reforça a secretária.

Para orientações, também estão disponíveis o Plantão WhatsApp (81) 99488-6138 e o Liga Mulher 24h (0800 281 0107).

LGBTFobia

No enfrentamento à violência contra a população LGBT+, a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude do Recife reforça, durante o Carnaval, a política do Carnaval de Direitos.

De acordo com o secretário Marco Aurélio Filho, 120 agentes de direitos humanos circularão pelos polos da cidade, identificados pelo colete verde, orientando a população, sensibilizando estabelecimentos comerciais e acolhendo denúncias.

Secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho. Foto: Ricardo Fernandes / Folha de Pernambuco

Um dos principais instrumentos é a plataforma Recife Sem Preconceito e Discriminação, canal de denúncias que pode ser acessado de forma anônima e que permite o envio de texto, áudio e fotos.

“Às vezes a pessoa não consegue escrever, mas consegue mandar um áudio ou uma foto. Isso facilita muito o atendimento e o encaminhamento”, explica o secretário.

Durante a folia, a Central de Direitos Humanos funcionará com atendimento psicológico e jurídico. Em casos de discriminação ou agressão, a vítima pode procurar diretamente os agentes de direitos humanos, a Central ou registrar a ocorrência posteriormente pela plataforma.

“Muita gente prefere sair da situação e denunciar depois. O importante é que a denúncia chegue”, destaca Marco Aurélio.

Governo do Estado

No âmbito estadual, a Secretaria da Mulher de Pernambuco também reforçará a atuação integrada durante o Carnaval.

A secretária Juliana Gouveia, destaca o aplicativo Protege Mulher como uma das principais ferramentas para evitar que mulheres fiquem desassistidas.

“O aplicativo coloca na palma da mão toda a rede de enfrentamento. A mulher pode fazer um relato, solicitar acolhimento, registrar boletim de ocorrência e até pedir medida protetiva de urgência”, explicou.

O Estado contará com duas unidades móveis de atendimento à mulher, uma itinerante, acompanhando a Unidade Móvel da Polícia Civil, e outra fixa em Olinda, integrada à Delegacia Móvel.

Secretária da Mulher de Pernambuco, Juliana Gouveia. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

Além disso, há formação específica com policiais civis, militares, equipes do IML e da Polícia Científica para qualificar o acolhimento às vítimas de violência sexual.

“É tudo feito para que essa mulher não seja revitimizada e sinta-se acolhida desde o primeiro atendimento”, afirmou Juliana.

Proteção

A gestora estadual da Política de Promoção LGBTQIA+, Suellen Nogueira, afirma que o Governo de Pernambuco reforçará, durante o Carnaval, a campanha “Todo Mundo Cabe na Folia”, com foco no combate à LGBTfobia, ao racismo, ao capacitismo e ao etarismo.

“A campanha também divulga direitos e canais de denúncia, como o Disque 100 e o 190, para situações de risco ou flagrante”, explicou.

Além dos canais nacionais, o Estado conta com o Centro Estadual de Combate à LGBTfobia, que acompanha os casos após o registro da denúncia, oferecendo atendimento especializado.

Olinda

Em Olinda, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Márcia Dangremon Dangremon (Ceam) terá atendimento direcionado a casos de violência das 9h às 16h, entre os dias 14 e 17, além de plantão 24 horas durante todo o período carnavalesco.

No Carmo, próximo ao Camarote da Acessibilidade, haverá equipe multiprofissional com advogados, assistente social, psicólogo, Guarda Municipal feminina e apoio da Delegacia da Mulher.

As ações incluem abordagens educativas nas ruas, distribuição de material informativo e tatuagens temporárias com mensagens de conscientização.

Entre 15 e 20 profissionais atuarão diariamente nos principais polos, com foco no enfrentamento à violência contra a mulher, à LGBTfobia e ao racismo.

A cidade também contará com a operação do Instituto Livre de Assédio, em parceria com a prefeitura, com dois pontos de apoio no Centro Histórico e suporte bilíngue para turistas.

A campanha Olinda Libre y Amiga de La Mujer, voltada especialmente para turistas de países hispânicos, inclui a distribuição de guias informativos em espanhol e canais de atendimento acessíveis por QR Code.

Representatividade

Além das ações institucionais do poder público, o enfrentamento à violência contra mulheres e pessoas LGBT+ no Carnaval também passa pela ocupação organizada das ruas.

Blocos como o Nem com Uma Flor e o Vaca Profana transformam a folia em espaço de disputa por direitos, proteção coletiva e afirmação de que o acesso à cidade não pode ser atravessado pelo medo.

Bloco Nem com uma Florm iniciativa da Prefeitura do Recife. Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR

Coordenado pela Secretaria da Mulher do Recife em parceria com o Conselho da Mulher, o Nem com Uma Flor chega aos 25 anos de história como um dos principais símbolos da luta contra a violência de gênero no Carnaval da capital.

O bloco abre a agenda de ações preventivas da Prefeitura e leva às ruas a mensagem de que brincadeira e diversão não podem se confundir com importunação, assédio ou agressão.

“É um Carnaval de alegria, mas também de posicionamento. A diversão acaba quando começa o desrespeito”, resume a secretária da Mulher do Recife, Glauce Medeiros.

Na mesma lógica de transformar o espaço público em ambiente mais seguro, o Vaca Profana completa, em 2026, dez anos de atuação nas ruas, consolidando-se como um bloco que nasce da necessidade de criar proteção e pertencimento para corpos historicamente expostos à violência no Carnaval.

Bloco Vaca Profana completa dez anos em 2026 com mensagem de resistência coletiva e luta. Foto: Beto Figueiroa / Divulgação

Para a fundadora do bloco, Dandara Pagu, a ocupação coletiva é um elemento central dessa estratégia.

“Quando milhares de corpos ocupam a rua com liberdade, o bloco cria um território simbólico de proteção e pertencimento. Não é só festa: é uma afirmação de que mulheres e pessoas trans têm direito à cidade, ao prazer e à visibilidade”, afirma.

Segundo ela, o discurso de liberdade associado ao Carnaval não se materializa da mesma forma para todos.

“O Carnaval é vendido como território de liberdade, mas essa liberdade historicamente não é igual para todos os corpos”, diz.

Ao colocar no centro da festa corpos femininos, gordos, trans e dissidentes, o Vaca Profana disputa quem pode circular com segurança no espaço público.

“É uma disputa por cidadania: pelo direito de existir sem medo”, resume.

Dandara Pagu, fundadora do bloco Vaca Profana. Foto: Ingrid Alves / Divulgação

Para Dandara, a decisão de homenagear pessoas trans na edição deste ano também carrega um sentido político direto.

“Em um país marcado por altos índices de violência contra a população trans, celebrar é reconhecer humanidade, potência e contribuição cultural”, afirma Dandara, ao destacar que o Carnaval permite que essas presenças sejam vistas em plenitude, para além da dor e da estatística.

“Nosso papel é construir uma folia que combine celebração e consciência. Um espaço onde prazer e política coexistem”, afirma Dandara.

