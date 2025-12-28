A- A+

SAÚDE O que fazer para aliviar a náusea causada pelas canetas emagrecedoras Conheça algumas estratégias para aliviar o mal estar causado por esses medicamentos

A náusea é um efeito colateral comum ao usar canetas emagrecedoras como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, especialmente com o aumento da dose.

A boa notícia é que estratégias simples podem ajudar a reduzir esse problema para que você possa aproveitar melhor as comidas típicas dessa época do ano.

Um estudo sobre os efeitos colaterais digestivos dos agonistas do GLP-1 sugere que você consumir certos alimentos pelo menos 30 minutos após tomar semaglutida, princípio ativo do Ozempic e Wegovy para ajudar a aliviar a náusea.

Os alimentos são: gengibre ou bebidas à base de gengibre, balas de menta, biscoitos de água e sal e maçã.

De acordo com o site especializado Healthline, também é possível encontrar alívio com remédios caseiros ou com o uso de certos medicamentos.

Confira as principais dicas

Experimente porções menores;

Faça refeições menores com mais frequência ao longo do dia;

Coma mais devagar;

Pare de comer assim que se sentir satisfeito.

Evite atividades físicas intensas após as refeições;

Evite deitar-se logo após comer;

Escolha alimentos que sejam mais fáceis de digerir, como caldo, biscoitos, torradas, pretzels, arroz, macarrão, batatas, frutas;

Evite alimentos que podem piorar a náusea, como gordurosos, frituras, apimentados muito doces;

Beba pequenos goles de água com frequência se estiver com náuseas;

Medicamentos anti-náusea.

