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ESTUDO O que importa mais para longevidade: alimentação saudável ou exercício físico? Análise com estudos publicados nos últimos 20 anos foi publicada no periódico Mayo Clinic Proceedings

Sabemos que fazer uma dieta saudável aliada a exercícios físicos regulares são importantes para uma vida mais saudável. Entretanto, um especialista, afirma que um deles é mais importante do que o outro.

Glenn Gaesser, professor da Faculdade de Soluções de Saúde da Universidade Estadual do Arizona, sugere que o exercício físico é mais importante do que a dieta quando se trata de longevidade.

Ele, juntamente com Robert Sallis, médico de família e medicina esportiva da Kaiser Permanente, comparou décadas de pesquisa sobre a correlação entre dieta, exercícios e aptidão cardiorrespiratória com a mortalidade por todas as causas.

A análise, publicada no periódico Mayo Clinic Proceedings, revelou que a atividade física e o condicionamento cardiorrespiratório estavam mais fortemente associados a um menor risco de mortalidade do que a qualidade da dieta.

“Basicamente, queríamos esclarecer a questão da quantificação do impacto da atividade física e da qualidade da dieta nos resultados de saúde”, disse Gaesser. “Comparamos — de várias maneiras diferentes — a qualidade da dieta com a atividade física para ver qual delas tinha a relação mais forte.”

Os resultados mostraram que em todos os casos, a atividade física ou o condicionamento cardiorrespiratório apresentou uma relação muito mais forte com as perspectivas de longevidade. Essa é a primeira vez que as pesquisas são comparadas diretamente.

“Esta análise diz respeito à qualidade dos anos vividos, não apenas à quantidade de anos. A maioria de nós escolheria anos de qualidade, e o exercício físico contribui para isso. Vejo muitos pacientes com IMC saudável que não são saudáveis. É muito difícil encontrar um paciente que se exercite regularmente e esteja em boa forma física, mas não seja saudável", disse Sallis.

A dupla pesquisou no PubMed por meta-análises e estudos de coorte relevantes. Não foram aplicadas limitações de data, No entanto, Gaesser afirmou que quase todos os dados foram publicados nos últimos 10 a 20 anos.

"Descobrimos que o risco de mortalidade por todas as causas para indivíduos com a pior qualidade de dieta, ou seja, com o maior consumo de alimentos ultraprocessados, carne vermelha e processada, alimentos e bebidas açucaradas ou frituras, aumentou de 3% a 20%. O risco para alguém que não se exercita e passa quase o dia sentado aumentou 46%, chegando a mais de 163%", disse Gaesser.

Contagem de passos

Resultados de diversas meta-análises constataram que dar entre 11.000 e 16.000 passos por dia estava associado a um risco de mortalidade por todas as causas 45% a 67% menor em comparação com pessoas que davam em média entre 2.000 e 5.000 passos.

"Com base nos nossos resultados, recomendamos que as pessoas aumentem a sua contagem de passos em 2.000 passos por dia, como orientação. Isso foi associado a uma redução de cerca de 25% a 50% no risco de mortalidade. Mas quando me perguntam qual é o melhor exercício, eu sempre digo que é aquele com o qual você consegue manter a constância", afirma Gaesser.

Em estudos que mediram a dieta e a atividade física em conjunto, altos níveis de atividade ou condicionamento físico também pareceram eliminar em grande parte o risco excessivo associado a uma dieta de baixa qualidade.

Gaesser enfatizou que essas descobertas não diminuem a importância de uma dieta saudável, mas indicam que o foco desproporcional na dieta nas prioridades atuais de saúde pública não é sustentado por evidências comparativas.

"Espero que as pessoas percebam que tanto uma dieta saudável quanto a atividade física ou o condicionamento físico são benéficos, mas os dados da nossa revisão mostram evidências bastante convincentes de que o condicionamento físico e a atividade física são mais importantes para quem deseja viver uma vida longa. Em última análise, espero que nossas descobertas estimulem muitos debates e levem a decisões políticas que deem à atividade física e ao condicionamento cardiorrespiratório o lugar de destaque que merecem na saúde pública", disse o pesquisador.

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