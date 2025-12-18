A- A+

Vidros, coolers, fogos e mais: veja o que não pode levar para a Virada Recife 2026 A proibição dos itens atendem a medidas de segurança para evitar brigas

O público que for aos shows da Virada Recife 2026, na Praia do Pina, Zona Sul do Recife, nos dias 27, 28 e 31 de dezembro, deverá estar atento ao que não pode levar para o evento.

Entre os itens que não serão permitidos levar para os dias de show estão: garrafas de vidro, capacetes, cooler, mesas, cadeiras, ombrelones, toldos, cercados, carroças e fogos de artifícios.

A proibição da entrada de coolers atende a uma recomendação da Polícia Militar, segundo a qual os equipamentos podem ser utilizados como armas em eventuais brigas.

A Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) colocará à disposição 426 profissionais e 1.278 lançamentos na fiscalização e ordenamento, das 8h30 até o final do evento. No Pina, atuará no ordenamento do comércio informal, com a formação de um perímetro de 15 barreiras onde serão observadas as restrições.

Por outro lado, está liberado levar bolsas térmicas para armazenar bebidas ou comidas. No entanto, a secretária executiva de Controle Urbano do Recife, Marta Lima, alerta que não é permitido utilizar as bolsas para comercialização.

"Se a pessoa quiser levar água ou bebida, pode levar em uma bolsa térmica. Agora essa bolsa não pode ser de um tamanho em que quatro pessoas têm que carregar. Tem que ser uma para consumo próprio. Se a gente identificar que a pessoa está comercializando, a gente vai solicitar que essa pessoa se retire da área", explicou.

Nos pólos do Morro da Conceição, Ibura e Lagoa do Araçá, o monitoramento será no sentido de ordenar carroças e proibir equipamentos sonoros, além do ordenamento do comércio informal. O efetivo será de 17 fiscais por pólo, das 20h às 2h do dia seguinte.

Segurança

Para a segurança da Virada Recife 2026, a Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) atuará com efetivo a pé, em patrulhas; em bloqueios conjuntos com outras forças de segurança; e motorizada, em veículos distribuídos por pontos estratégicos, de acordo com o planejamento integrado de segurança do evento.

Além de realizar o patrulhamento no entorno do palco principal da festa no Pina, a GCMR também atuará nos polos descentralizados da Lagoa do Araçá, Ibura e Morro da Conceição. Ao todo, serão 948 lançamentos, somados os agentes que estarão no polo Pina e nos polos descentralizados.

A GCMR também atuar de forma integrada à sala de videomonitoramento do Centro de Operações do Recife (COP), que contará com a presença de representantes dos diversos órgãos envolvidos no evento. Lá será feito o controle e coordenação das câmeras, despachando as demandas para as viaturas e para o efetivo lançado no

território. Para tornar a comunicação mais ágil e independente, os agentes de segurança municipais utilizarão rádios.

O videomonitoramento será realizado através da cobertura de 34 pontos estratégicos, com câmeras fixas e Speed Dome, cobrindo todo o perímetro do evento.

