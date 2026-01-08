O que polícia vai fazer sobre investigação de jovem que se perdeu em trilha no Pico Paraná

A- A+

O inquérito que investigou o desaparecimento do jovem Roberto Farias Tomaz, de 19 anos, durante uma trilha no Pico Paraná, foi concluído pela Polícia Civil nesta quinta-feira (8).

O delegado Glaison Lima, de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, recomendou o arquivamento do caso por entender que não houve crime por parte de Thayane Smith Moraes, de 19 anos, que abandonou o amigo no percurso.

"Após diversas investigações, diligências, análises de dados, análises de informações extraídas de telefones celulares da vítima e de pessoas envolvidas, a conclusão que chegamos é que não houve crime. Não houve nenhum tipo de infração penal, inclusive não houve omissão de socorro, de acordo com o que ficou apurado", afirmou o delegado.

Segundo ele, a investigação apontou que Roberto passou mal durante a subida da trilha e não na descida quando desapareceu.

"Já na descida ele estaria bem e não teria apresentado nenhum sintoma que precisasse de algum tipo de socorro. Roberto teria ficado para trás e teria pegado uma trilha errada. Por essa razão, ele teria desaparecido", explicou.

Roberto subiu o Pico Paraná, o ponto mais alto do Sul do País, no dia 31 de dezembro, acompanhado da amiga, com a intenção de ver o nascer do sol no primeiro dia do ano. Na manhã de 1º de janeiro, eles começaram a descer a montanha.

Em determinado ponto do trajeto, o jovem foi abandonado pela amiga e se perdeu de outros trilheiros, seguindo uma sinalização equivocada, o que o levou para fora da trilha principal.

Após quatro dias desaparecido, e mais de 20 km percorridos em trechos de mata fechada, Roberto localizou uma fazenda e pediu ajuda. Durante os dias perdidos, ele seguiu o curso do rio e relata ter saltado de uma cachoeira de cerca de 20 metros para sobreviver. O rapaz, que teve alta na terça-feira (6), afirma que conheceu Thayane há cerca de dois meses.

"Ela me passou uma confiança, porém, lá em cima ela quebrou legal essa confiança", afirmou Roberto. Ele evitou se estender nas críticas à garota, que foi alvo de ataques nas redes sociais por ter deixado o amigo para trás.

"Eu me vejo magoado, mas não a culpo. Não tenho julgamento, não fico bravo com ela."

A jovem disse que se separou de Roberto na descida por conta da diferença no ritmo (ele estaria mais lento). "Não abandonei! Eu assumi o meu B.O., assumi o problema todo. Eu assumo que errei de ter deixado ele para trás, quebrei a nossa regra dos trilheiros e montanhistas, de que vai junto e volta junto. Mas eu acompanhei o passo dos corredores e ele veio no ritmo dele", afirmou em entrevista ao Estadão.



