O que sabe sobre a influência da mudança climática nos furacões

Os cientistas estão alertados para o impacto da mudança climática em furacões como Idalia, que se fortalece rapidamente no Golfo do México antes de tocar a terra na Flórida na quarta-feira (30).

Eis o que se sabe sobre os efeitos da crise climática nestas características naturais:

El Niño e oceanos mais quentes

Em maio, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) antecipou uma temporada de furacões no Atlântico “quase normal”.

Esta previsão baseou-se em grande parte na existência da especificação meteorológica El Niño, que contém a formação de furacões para aumentar a circulação vertical do vento, que provoca a descida do ar frio.

A entrada deste ar “seco e menos energia” no coração de um ciclone tropical “impede que ele se fortaleça”, disse à AFP Allison Wing, cientista da Universidade Estadual da Flórida.

Mas em agosto, a agência ajustou suas variações para cima, anunciando que a temporada seria “acima do normal” com base nas condições oceânicas e atmosféricas.

Explicou que "temperaturas registradas na superfície do Atlântico" provavelmente compensariam os efeitos desfavoráveis do El Niño para os furacões.

“Em termos de variação sazonal, é um ano complicado porque temos estes dois fatores contraditórios”, acrescentou Wing.

Tempestades mais intensas

Em 24 de julho, uma boia no extremo sul da Flórida registrou uma temperatura de 38,4ºC, mais próxima a de uma banheira de hidromassagem do que a de um oceano, um possível recorde mundial.

“A água quente, tanto na superfície do oceano como nas profundezas, atua como um combustível que intensifica as tempestades tropicais e os furacões”, disse Michael Mann, climatologista da Universidade da Pensilvânia. “Isso permite que eles alcancem mais fortes mais rapidamente e alcancem maior potência de pico”.

Os furacões exigem uma série de condições para se formarem, mas quando isso acontece, o calor dos oceanos permite que gerem ventos mais fortes e marés mais altas.

“Poderíamos dizer que a mudança climática é um jogo de dados”, acrescentou Wing. "Cenários muito diferentes ainda são possíveis para cada tempestade, mas a probabilidade de uma tempestade muito intensa é maior".

A mudança climática também pode aumentar a quantidade de chuva que os furacões trazem, segundo Andrew Kruczkiewicz, pesquisador do Instituto de Investigação sobre Clima e Sociedade da Universidade de Columbia. "Quanto mais quente para a atmosfera, maior será a capacidade de absorção de água", o que pode significar mais chuvas, disse o especialista.

As pessoas que fugiram para o interior para escapar de um furacão também poderão enfrentar condições extremas, acrescentou.

As chuvas durante o furacão Ian, em setembro de 2022, aumentaram pelo menos 10% devido às mudanças climáticas, segundo pesquisas recentes.

Temporadas de furacões mais longas

Além da intensidade das tempestades, suas temporadas parecem cada vez mais longas.

Segundo Mann, o período em que as temperaturas da superfície oceânica favorecem a formação de tempestades tropicais começa mais cedo e termina mais tarde. Este parece ser o caso tanto no Atlântico como no Golfo de Bengala, na Ásia.

Muitas pesquisas indicam que a mudança climática torna os furacões mais perigosos, mas seu efeito sobre sua frequência é mais incerto e são necessários novos estudos para sua compreensão.

