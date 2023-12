A- A+

eua O que sabemos até agora sobre as ações para tentar tirar Trump da eleição presidencial de 2024 Mais de uma dezena de estados têm ações judiciais pendentes que buscam bloquear a candidatura do republicano nas primárias

A campanha para que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump seja impedido de concorrer à Presidência em 2024 devido aos seus esforços para permanecer no poder após a eleição de 2020 começou a ganhar força, com decisões em dois estados, Maine e Colorado, impedindo-o de disputar as primárias republicanas, que definirão quem será o candidato do partido na corrida.

Ainda há contestações em andamento em muitos outros estados, com base em uma cláusula obscura de uma emenda constitucional promulgada após a Guerra Civil (1861-1865), que desqualifica funcionários do governo que "se envolveram em insurreição ou rebelião" para ocupar cargos.

Ao longo dos anos, os tribunais e o Congresso pouco fizeram para esclarecer como esse critério deve ser aplicado, aumentando a urgência dos apelos para que a Suprema Corte se pronuncie sobre essa disputa politicamente explosiva antes das próximas eleições.

Aqui está o que você precisa saber sobre o caso.

Quais estados já decidiram o impasse?

A autoridade eleitoral do Maine disse na quinta-feira que Trump não se qualificou para a cédula de votação das primárias republicanas no estado devido ao seu papel no ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. Ela concordou com um punhado de cidadãos que alegaram que ele havia incitado uma insurreição e, portanto, estava impedido de buscar a Presidência novamente de acordo com a Seção 3 da 14ª Emenda da Constituição.

Em uma decisão por escrito, Shenna Bellows, uma democrata, disse que, embora ninguém em seu cargo tenha impedido um candidato de votar com base na Seção 3 da emenda, "nenhum candidato à Presidência jamais se envolveu em insurreição".

Horas depois, a autoridade eleitoral da Califórnia anunciou que Trump permaneceria na cédula eleitoral no estado mais populoso do país, onde as autoridades eleitorais têm poder limitado para remover candidatos.

No Colorado, a Suprema Corte estadual decidiu na semana passada, por 4 votos a 3, que o ex-presidente não deveria ter permissão para aparecer na cédula de votação das primárias do estado por ter se envolvido em uma insurreição. A decisão não tratou da eleição geral.

Os juízes do Colorado disseram que, se a decisão fosse apelada para a Suprema Corte dos EUA, Trump poderia permanecer na cédula até que o tribunal superior decidisse a questão. A secretária de estado do Colorado disse que seguirá qualquer ordem que estiver em vigor em 5 de janeiro, quando o estado deverá certificar as cédulas para a eleição.

Na quarta-feira, o Partido Republicano do Colorado disse que havia solicitado à Suprema Corte que ouvisse um recurso da decisão do Colorado.

Em Michigan e Minnesota, os tribunais decidiram que as autoridades eleitorais não podem impedir o Partido Republicano de incluir Trump em suas cédulas primárias. Mas ambas as decisões deixaram a porta aberta para novas contestações para impedi-lo de participar das eleições gerais.

Onde mais há contestações ao fato de Trump aparecer na cédula eleitoral?

Ações judiciais para retirar Trump das cédulas foram movidas em cerca de 30 estados, mas muitas foram rejeitadas; há ações judiciais ativas em 14 estados, de acordo com um banco de dados mantido pelo Lawfare, um site sobre questões jurídicas e de segurança nacional.

Esses estados são: Alasca, Arizona, Nevada, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Oregon, Carolina do Sul, Texas, Vermont, Virgínia, Virgínia Ocidental, Wisconsin e Wyoming. (Um juiz indeferiu a ação do Arizona, mas o indeferimento está sendo objeto de recurso).

Sobre o que são as contestações?

No centro dos esforços de desqualificação está a 14ª Emenda da Constituição, que foi adotada em 1868 e tem uma seção que desqualifica ex-funcionários do governo que traíram seus juramentos ao se envolverem em "insurreição ou rebelião" para ocuparem cargos. A disposição, Seção 3, tinha a intenção de impedir que funcionários confederados servissem no governo dos EUA.

A seção diz especificamente que qualquer pessoa que tenha servido como "membro do governo dos Estados Unidos", tenha feito um juramento de apoiar a Constituição e depois "tenha se envolvido em insurreição ou rebelião" não poderá ocupar nenhum cargo oficial. Ela inclui uma cláusula segundo a qual o Congresso pode suspender a proibição com uma votação de dois terços na Câmara e no Senado.

Com o aumento das contestações legais, espera-se que a Suprema Corte dos Estados Unidos aborde a questão, e os especialistas dizem que o escopo da decisão determinará se as contestações serão resolvidas rapidamente ou se prolongarão por meses.

Ashraf Ahmed, professor da Faculdade de Direito da Universidade Columbia que estuda leis eleitorais, disse que se a Suprema Corte julgasse o caso, poderia evitar se aprofundar nas questões mais importantes, como a definição da Seção 3. Em vez disso, segundo ele, os juízes poderiam emitir uma decisão em grande parte por motivos processuais.

Quais estados deverão ser os próximos a decidir a questão?

Espera-se uma decisão em breve no Oregon, onde o mesmo grupo que entrou com a ação judicial em Michigan, o Free Speech for People, está tentando fazer com que a Suprema Corte do estado retire Trump da cédula primária. Nesse caso, a autoridade eleitoral pediu ao tribunal que agilizasse a análise do caso, pois ele precisa finalizar a cédula das primárias até 21 de março.

John Bonifaz, presidente da Free Speech for People, disse que o grupo planejava apresentar novas contestações em outros estados em breve, embora tenha se recusado a informar onde.

O Free Speech for People também pediu diretamente às principais autoridades eleitorais em todos os 50 estados, bem como em Washington, D.C., que removessem Trump das cédulas eleitorais nesses estados.

