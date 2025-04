O que sabemos sobre o funeral do Papa Francisco: data, detalhes e os líderes que estarão presentes

A- A+

Os cardeais católicos tomaram suas primeiras decisões na terça-feira após a morte do Papa Francisco: marcaram seu funeral para sábado, 26, e anunciaram que os fiéis poderão se despedir do Pontífice a partir desta quarta-feira, quando seu caixão será transferido para a Basílica de São Pedro.

O encontro, realizado na Sala do Sínodo do Vaticano, marcou o início das deliberações sobre os próximos passos antes do início do conclave para eleger o sucessor de Francisco, enquanto mensagens de condolências chegavam do mundo todo pela morte do primeiro papa latino-americano da História. De acordo com a norma vigente, o conclave deve começar entre 5 e 10 de maio.

O funeral do Papa Francisco está marcado para sábado, às 10h em Roma (5h em Brasília), na Praça de São Pedro, e será presidido pelo decano do Colégio Cardinalício, o cardeal Giovanni Battista Re. A cerimônia será realizada no mesmo local onde o primeiro Pontífice latino-americano fez sua última aparição pública, no domingo de Páscoa.





Após a missa, o caixão será transferido para a Basílica de São Pedro e depois para a Basílica de Santa Maria Maggiores, onde ocorrerá o sepultamento. Em seu testamento, Francisco expressou seu desejo de ser enterrado naquela basílica, localizada fora do Vaticano, que abriga sua imagem favorita da Virgem Maria. Sempre que voltava de uma viagem ao exterior, costumava ir até lá para rezar diante do ícone bizantino que representa Maria com um manto azul, segurando o menino Jesus, que por sua vez carrega um livro dourado.

Em 23 de março, após uma internação de 38 dias no Hospital Gemelli, Francisco foi até a basílica para depositar flores em frente ao ícone mariano. Ele retornou pela última vez em 12 de abril para rezar diante da Virgem.

Quem irá participar

Entre os líderes mundiais que confirmaram presença no funeral está o presidente dos EUA, Donald Trump, que estará acompanhado da primeira-dama Melania Trump . O presidente argentino Javier Milei, o presidente italiano Sergio Mattarella, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, o presidente da França Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, também comparecerão à cerimônia.

O príncipe William , por sua vez, representará o rei Charles III no funeral. A Família Real Espanhola contará com o rei Felipe VI e a rainha Letícia como representantes. De Bruxelas,irão a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

O chanceler alemão Olaf Scholz viajará acompanhado pelo presidente Frank-Walter Steinmeier, que liderará a delegação alemã. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também confirmou presença na cerimônia. De Portugal, irão o presidente, Marcelo Rebelo de Sousa; o primeiro-ministro Luís Montenegro; o presidente da Assembleia Nacional, José Pedro Aguiar Branco; e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

O presidente Lula e a primeira-dama Janja também viajarão à Itália, e a Secretaria de Comunicação Social (Secom) informou que a composição da delegação brasileira ainda está sendo definida, em coordenação com o protocolo do Vaticano. Por sua vez, o Kremlin confirmou que o presidente russo Vladimir Putin não comparecerá ao funeral .

O governo chinês, sem especificar se enviará uma delegação, expressou suas condolências oficiais por meio de seu Ministério das Relações Exteriores . "A China está disposta a trabalhar em conjunto com o Vaticano para melhorar as relações bilaterais", disse o porta-voz Guo Jiakun.

Apesar de não manter relações diplomáticas com a Santa Sé, a China manteve contatos construtivos com o Vaticano nos últimos anos. Taiwan , um país reconhecido pelo Vaticano, mas não por Pequim, declarou luto oficial pela morte de Francisco e anunciou que enviará uma delegação ao funeral.

