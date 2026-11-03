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ELEIÇÕES NOS EUA O que são as midterms? Como funcionam? Como Trump será afetado? Entenda Pesquisas eleitorais indicam que os democratas têm chances de conquistar o controle da Câmara dos Representantes, enquanto a disputa pelo Senado segue incerta

Os Estados Unidos realizam nesta terça-feira, 3, as eleições de meio de mandato para renovar a Câmara dos Representantes e um terço do Senado.

A votação ocorre no meio do segundo mandato de Donald Trump, em meio a preocupações com a alta do custo de vida e os efeitos das políticas comerciais do presidente e da guerra no Irã.

Atualmente, o Partido Republicano tem maioria nas duas Casas do Congresso, mas por uma margem pequena. As pesquisas eleitorais indicam que os democratas têm chances de conquistar o controle da Câmara dos Representantes, enquanto a disputa pelo Senado segue incerta.

O que são as midterms?

Nos EUA, os deputados cumprem mandatos de dois anos e os senadores, de seis. Assim, a cada dois anos, o Congresso americano passa por uma renovação parcial.

Quando as eleições legislativas ocorrem no meio do mandato de quatro anos do presidente, elas são chamadas de midterms - ou eleições de meio de mandato. Além da disputa por vagas no Congresso, o pleito também pode incluir eleições para cargos estaduais e locais, como o de governador.

Quais cargos estão em disputa?

Todas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes - que equivale à Câmara dos Deputados no Brasil - estão em disputa.

Já no Senado, das 100 cadeiras, 35 estão em disputa: 33 vagas que seguem o calendário regular de renovação e duas especiais para preencher cadeiras que ficaram vagas antes do término dos mandatos. Marco Rubio, que era senador pela Flórida, deixou o cargo para assumir o Departamento de Estado, e JD Vance, eleito senador por Ohio, deixou a cadeira para assumir a vice-presidência dos EUA.

Há também a disputa pelo governo de 36 dos 50 Estados americanos, incluindo Geórgia, Michigan e Alasca. Outros três territórios americanos também escolhem um novo governador: Guam, Ilhas Virgens Americanas e Ilhas Marianas do Norte.

Como funcionam?

Na Câmara dos Representantes, os deputados são eleitos para representar um distrito eleitoral, e cada Estado tem um número de distritos proporcional à sua população, com pelo menos um representante. A Califórnia, por exemplo, o Estado mais populoso do país, tem 52 distritos.

Já no Senado, cada Estado, independentemente de sua população, tem direito a eleger dois senadores.

Antes das eleições de meio de mandato, republicanos e democratas costumam realizar eleições primárias para definir qual será o candidato que concorrerá pelo partido em um determinado distrito eleitoral ou Estado.

Como os americanos votam?

Diferentemente do Brasil, os EUA não têm uma única data em que todos os eleitores precisam comparecer às urnas. A eleição tem um dia oficial, mas milhões de pessoas podem votar antecipadamente, presencialmente ou pelo correio.

Também não existe um sistema único de votação para todo o país: cada Estado define a maior parte das regras e pode oferecer diferentes formas de votar.

No caso do voto pelo correio, o eleitor recebe a cédula em casa, preenche suas escolhas e a devolve pelo correio ou em pontos oficiais de coleta, conforme as regras estaduais. Já na votação presencial, o eleitor registra suas escolhas em uma cédula de papel ou em um dispositivo eletrônico.

Como Trump será afetado?

Trump não está nas urnas nas eleições de meio de mandato, mas elas são fundamentais para os últimos dois anos do governo dele

Em 2024, os republicanos conquistaram a maioria nas duas Casas do Congresso. Atualmente, 219 deputados e 53 senadores estão alinhados ao partido. Isso permitiu que pautas importantes para o governo Trump, como cortes de impostos e endurecimento da política migratória, fossem aprovadas, mesmo que com placares apertados.

Uma derrota republicana na Câmara ou no Senado dificultaria a aprovação de novos projetos. Além disso, os parlamentares também podem convocar investigações e realizar audiências de fiscalização do governo.

As midterms também são consideradas um termômetro do governo do presidente. Nos últimos meses, Trump tem registrado índices baixos de aprovação, em meio a preocupações com o elevado custo de vida e a decisões relacionadas à guerra no Irã.

Quantas cadeiras cada partido precisa para obter maioria?

Na Câmara dos Representantes, é preciso ter pelo menos 218 cadeiras para ter o controle.

Já no Senado, em tese, a maioria é composta por quem tiver 51 senadores. No entanto, em caso de empate, com 50 cadeiras para cada lado, o Partido Republicano teria vantagem, já que o vice-presidente dos EUA preside o Senado e pode desempatar as votações.

Quando saem os resultados?

A apuração começa assim que os locais de votação fecham, o que varia de acordo com cada Estado. Os primeiros resultados devem sair ainda na noite desta terça-feira, 3. A definição de qual partido terá o controle das duas Casas do Congresso, porém, pode demorar até uma semana. Em 2024, por exemplo, a imprensa americana levou oito dias para projetar que os republicanos manteriam a maioria na Câmara dos Representantes.

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