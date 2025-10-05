A- A+

Rio de Janeiro O que se sabe sobre a morte do empresário Alexandre Carvalho, ocorrida após acidente doméstico Ele era conhecido no meio empresarial carioca e dirigia a holding Urca Energia

A morte do empresário Alexandre Carvalho, de 58 anos, ocorrida na última sexta-feira, cinco dias após ele sofrer um acidente doméstico em casa, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, causou comoção. De acordo com amigos, ele caiu de uma escada e bateu a cabeça. Foi levado para o Hospital Copa Star, em Copacabana, e passou por uma cirurgia. Mas acabou tendo uma parada cardíaca.

Alexandre era conhecido no meio empresarial carioca e dirigia a holding Urca Energia, que tem uma série de empresas ligadas à produção de energia limpa. Além disso, também atuava como presidente do Conselho de Administração da Sociedade Comercial C. Santos, de Portugal, que administra concessionárias de veículos da Mercedes-Benz.

Alexandre era casado com a atriz e poetisa Isabelle Nassar, que recentemente foi vista pelo grande público na novela "Travessia", da TV Globo, como Sara. Nas redes, ela lamentou a morte repentina do marido.

"Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome e seu legado. Prometo cuidar da nossa família. Você é uma das almas mais incríveis que passaram aqui na Terra. Todos à sua volta comprovam isso. Você é pulsão de vida. Você é carnaval. Não estou pronta para isso", escreveu ela, que tem uma filha, de quem Carvalho era padrasto.

Também lamentaram a sua morte figuras do meio empresarial, como Alexandre Accioly, responsável por marcas como as academias BodyTech e a casa de show Qualistage.

"Posso dizer, sem nenhuma dúvida, que muitos dos meus melhores amigos de hoje, aqueles que me acompanham há tantos anos, foi o Carvalho quem me apresentou. Não tenho dúvida de que, tanto para mim quanto para tantos outros, grupos inteiros de amizade nasceram dessa capacidade única que ele tinha de aproximar pessoas, criar laços e mantê-los fortes", recordou o amigo.

Padre Omar foi outro que fez uma postagem em homenagem a Carvalho. O religioso escreveu, em seu perfil no Instagram:

"Um amigo com quem vivi grandes momentos. Alegre, sempre disposto a ajudar, Alexandre tinha o dom de unir as pessoas. Um homem de fé e de coração imenso, que deixará uma saudade enorme em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Vai fazer muita falta, meu amigo, mas seguimos com a certeza de que um dia nos reencontraremos no Céu".

O sepultamento de Alexandre Carvalho está marcado para este domingo no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, às 15h.

