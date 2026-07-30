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SAÚDE O que se sabe sobre as novas canetas emagrecedoras aprovadas pela Anvisa Ao todo, seis medicamentos já foram aprovados pela agência sanitária desde o fim da licença da molécula

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou, na quarta-feira, cinco novas canetas à base de semaglutida no Brasil após o fim da patente da molécula no país. Confira abaixo as principais dúvidas sobre as novas medicações.

Quais são as novas canetas aprovadas pela Anvisa?

As canetas aprovadas foram:

Semavy - da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., subsidiária da Hypera Pharma.



da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., subsidiária da Hypera Pharma. Owozy - da Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda.



da Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda. Seemasun - da Sun Farmacêutica do Brasil Ltda.



da Sun Farmacêutica do Brasil Ltda. Zempneo - da Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A.



da Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A. Orsema - da Ranbaxy Farmacêutica Ltda.

Qual é a indicação aprovada para as novas canetas?

Todas receberam o aval para o tratamento do diabetes tipo 2, com doses de até 1,34 mg/mL. O uso é indicado para adultos de forma complementar à dieta e exercícios, quando o uso de metformina é considerado inapropriado devido à intolerância do paciente ou contra indicações.

Quando as novas canetas começarão a ser vendidas no Brasil?

Uma das novas canetas deve chegar às farmácias já em dois meses. É o caso do Semavy, que será vendido pela marca Mantecorp, do laboratório brasileiro Hypera Pharma.

Existem canetas para obesidade em processo de avaliação pela Anvisa?

O CEO da Hypera Pharma, Breno Oliveira, disse que a empresa já busca o sinal verde para as dosagens mais elevadas do Semavy, indicadas para quadros de obesidade e sobrepeso com uma comorbidade associada.

"Vamos buscar também essa aprovação. Esse é um mercado muito relevante hoje e nosso objetivo é trazer mais opções e ampliar o acesso da população brasileira. E com alternativas seguras, com todas as análises regulatórias da Anvisa, diferente do que temos visto entrar ilegalmente no país".

Quantas canetas à base de semaglutida já existem no mercado desde a queda da patente?

As novas aprovações totalizam seis medicamentos do tipo liberados pela agência sanitária desde o fim da licença, em março. No entanto, apenas uma já começou a ser vendida no país. Trata-se do Ozivy, da EMS. O medicamento, que foi o primeiro aprovado pela Anvisa após a queda da patente, começou a ser vendido no Brasil em junho.

A semaglutida presente nas novas canetas é igual a do Ozempic e Wegovy?

Todos os novos medicamentos à base de semaglutida aprovados desde a queda da patente do Ozempic são de semaglutida sintética. Por outro lado, o fármaco original, o Ozempic, e o Wegovy, indicado para obesidade, têm origem biológica.

De acordo com a Anvisa, os medicamentos biológicos são moléculas complexas que podem ser obtidas a partir de fluidos biológicos, tecidos de origem animal ou ainda de procedimentos biotecnológicos, por meio de manipulação ou inserção de outro material genético (DNA recombinante) ou alteração dos genes.

Já os análogos sintéticos são feitos por síntese química, o que resulta em moléculas menores e mais estáveis que podem ser reproduzidas de forma idêntica. Mas, de acordo com Oliveira, "para o consumidor não muda nada, o medicamento é submetido a testes que fazem a comparação com o fármaco de referência e só é aprovado se observado que o efeito é o mesmo".

Preciso de receita para comprar as novas canetas quando elas chegarem ao mercado?

Sim. Como todos os medicamentos da classe de análogos de GLP-1, a semaglutida sintética também é sujeita à prescrição de receita médica em duas vias.

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