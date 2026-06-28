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Venezuela O que se sabe sobre as vítimas estrangeiras dos terremotos na Venezuela Itamaraty informou na quinta-feira (25) que dois cidadãos brasileiros -um homem e uma mulher- morreram na tragédia

O último balanço das vítimas dos dois terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24) é de 1.430 pessoas, entre elas cidadãos de vários países.

Veja o que se sabe neste domingo (28) sobre as vítimas estrangeiras:

- Dois brasileiros -

O Itamaraty informou na quinta-feira (25) que dois cidadãos brasileiros -um homem e uma mulher- morreram na tragédia.

O governo anunciou assistência consular aos seus familiares, informou o ministério.

- Vinte e oito portugueses ou luso-descendentes -

O Ministério das Relações Exteriores de Portugal informou que 28 portugueses ou luso-descendentes morreram e 85 estão desaparecidos.

- Sete chineses -

Entre os mortos causados pelo terremoto há sete cidadãos chineses, informou a emissora estatal CCTV de Pequim, citando dados da embaixada em Caracas.

A missão diplomática chinesa publicou um comunicado em sua conta oficial no WeChat enviando aos cidadãos chineses na Venezuela que "tomem preveem contra desastres secundários causados por réplicas e outros terremotos".

- Nove -

O Ministério das Relações Exteriores informou neste domingo que pelo menos nove cidadãos espanhóis morreram, enquanto o número de desaparecidos chega a 152, e 14 estão presos sob os escombros.

Em 1º de janeiro de 2026, havia 147 mil espanhóis residindo na Venezuela, segundo dados do Ministério das Migrações da Espanha.

- Um chileno -

O Ministério das Relações Exteriores do Chile, país que abriga uma boa parte da diáspora venezuelana, informou "que foi confirmado o falecimento de um cidadão chileno nos terremotos na Venezuela".

O ministério afirmou que estava oferecendo à sua família “assistência, orientação e apoio emocional”.

- Um uruguaio -

Um cidadão uruguaio que trabalhava como fotógrafo e morava "há muito tempo" na Venezuela morreu após os dois terremotos, informou o Ministério das Relações Exteriores do Uruguai.

A esposa e uma das filhas do homem também morreram, acrescentou o ministério.

- Um ítalo-venezuelano -

Um homem nascido em Caracas em 1970, com dupla nacionalidade venezuelana e italiana, morreu após o desabamento de um prédio no estado de La Guaira, anunciou o ministério do país europeu.

Roma estima em cerca de 170 mil o número de pessoas com passaporte italiano na Venezuela.

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