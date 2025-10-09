A- A+

RESTAURANTE JAMILE O que se sabe sobre desabamento no restaurante Jamile, que tem Henrique Fogaça como chef Uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas no desabamento do mezanino do restaurante Jamile, em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo investiga as causas do desabamento do mezanino do restaurante Jamile, que tem Henrique Fogaça como chef. O acidente registrado na tarde de quarta-feira (8) deixou uma pessoa morta e outras oito feridas.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que funcionários do restaurante Jamile saíram correndo de dentro do imóvel após o mezanino desabar. Populares que passavam pela via na tarde de quarta-feira também se assustaram.

Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Maycon Cristo, a queda da estrutura ainda será investigada. Ele afirmou que o mezanino "simplesmente cedeu".

Dados preliminares da ocorrência indicavam que a estrutura cedeu após uma explosão de gás, mas a informação foi corrigida posteriormente pela Polícia Militar, que declarou que o mezanino desabou. O restaurante não estava aberto ao público no momento do acidente.

O local foi interditado pela Defesa Civil municipal por risco de colapso e imóveis vizinhos não foram atingidos.

Quem era a mulher que morreu no desabamento?

O desabamento do mezanino do restaurante Jamile provocou a morte de Suênia Maria Tome Bezerra, de 57 anos. Outras oito pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas.

Suênia foi encontrada sob os escombros já em parada cardiorrespiratória. O corpo dela foi retirado do local por volta das 18h15. O restaurante fica localizado na Rua 13 de Maio, 647, no bairro Bela Vista.

Quem é o chef Henrique Fogaça?

Em nota, a assessoria de Fogaça negou que ele seja dono do estabelecimento. Segundo o texto, "a atuação dele no Jamile se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento."

O apresentador é proprietário do Sal Gastronomia, que conta com duas unidades na capital paulista. Uma localizada na Bela Cintra, e a segunda localizada no Shopping Cidade Jardim, no Morumbi.

Ele também está à frente do gastropub Cão Véio, que tem 5 unidades localizadas nos bairros da Vila Mariana, Vila Madalena e Tatuapé em São Paulo, e nas cidades de Curitiba e Alphaville "

Apesar do sucesso de seus empreendimentos, Fogaça ganhou destaque ao se tornar jurado do reality show Masterchef Brasil, na Band, em 2014, onde permanece até hoje. Ele deve estrear um novo programa na emissora, chamado Mundo do Sal, no ano que vem. A atração, que mistura reality show e documentário, abordará a importância do sal em diferentes áreas.

Além da carreira na gastronomia, o paulista também é vocalista e fundador da banda de hardcore Oitão e já lançou dois livros: Um Chef Hardcore, em 2017, e O Mundo do Sal, em 2021. Ele é pai de três filhos: Olivia, João e Maria Leticia.

Restaurante possui licença de funcionamento válida?

A Subprefeitura Sé informou que o restaurante possui licença de funcionamento válida, emitida em 2022, e que também está com a licença sanitária vigente da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) Conforme o Corpo de Bombeiros, o AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, também está regularizado.

Como estão as investigações?

Após o desabamento, a perícia foi acionada e realizou os exames necessários para apurar as circunstâncias do acidente.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado informou na manhã desta quinta-feira, 9, novas perícias podem ser feitas a pedido da autoridade policial.

O caso foi registrado como desabamento no 5º Distrito Policial (Aclimação), que conduz as investigações.



