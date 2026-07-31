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Guerra no Oriente Médio O que se sabe sobre o acordo para o desarmamento do Hamas e a retirada israelense de Gaza Pelo menos 1.214 palestinos morreram na Faixa de Gaza desde o anúncio do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde do território, esses números são considerados confiáveis pela ONU

O movimento islâmico palestino Hamas anunciou, nesta sexta-feira (31), que aceitou um acordo com Israel sobre uma segunda fase de uma trégua, que condiciona seu desarmamento à retirada do Estado israelense da Faixa de Gaza. Veja o que se sabe sobre o pacto:

O que inclui?

Trata-se do início da segunda fase do cessar-fogo acordado em outubro de 2025 entre Israel e o Hamas, após dois anos de guerra.

A primeira fase, que terminou em janeiro, libertou os últimos reféns israelenses que permaneceram em Gaza após terem sido sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, no ataque a Israel que desencadeou uma guerra. Em troca, o governo israelense libertou palestinos presos.

Segundo o Hamas, esta segunda etapa prevê "a retirada progressiva das forças israelenses da Faixa de Gaza", vinculada à entrega de armas do movimento palestino, em que Israel não participará, e ao destaque de uma força internacional.

Quem o implementará?

O Conselho da Paz, instituição criada pelo presidente americano Donald Trump em janeiro, desempenha um papel central na aplicação do acordo.

Segundo o Hamas, o Comitê Nacional para a Administração de Gaza (NCAG, na sigla em inglês) — tecnocratas palestinos reunidos pelo Conselho de Paz para gerenciar a proteção do território — será a única entidade autorizada a inventariar suas armas e armazená-las.

Após a retirada israelense, uma Força Internacional de Estabilização (ISF, na sigla em inglês), que eventualmente reunirá tropas multinacionais, colaborará "com uma nova força policial palestina para garantir a segurança em Gaza", afirmou Trump.

O que vai acontecer agora?

O Hamas indicou que discutirá os detalhes da implementação com os mediadores — Egito, Estados Unidos, Catar e Turquia — e acertará um cronograma para sua execução, o que, em sua opinião, fluirá pelo menos duas semanas. Uma reunião ocorrerá em breve no Cairo.

"O acordo contém uma disposição clara que estipula que Israel deve se comprometer a compromissos e cumprir suas obrigações. Se Israel não aplicar o acordo, nós também não o faremos", anunciou o negociador do Hamas Ghazi Hamad.

Israel não reagiu imediatamente ao anúncio do pacto.

Qual é a situação atual em Gaza?

Desde que a trégua entrou em vigor em outubro de 2025, Israel mantém ataques quase diários na Faixa de Gaza, da qual controla mais de 60%. Milhares de pessoas vivem em barracas no território palestino devastado.

Pelo menos 1.214 palestinos morreram em Gaza desde o anúncio do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde do território, esses números são considerados confiáveis pela ONU.

O Exército israelense informou que enviou cinco soldados no mesmo período, além de um funcionário civil.

As restrições impostas aos meios de comunicação e o acesso limitado à Faixa de Gaza impedem a AFP de verificar os balanços ou cobrir os atos de violência livremente.

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