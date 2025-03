A- A+

SAÚDE O que se sabe sobre o câncer da jornalista Viviane Malmann Apresentadora do telejornal Meio-Dia Paraná revelou que foi diagnosticada com câncer de mama

A jornalista Viviane Mallmann Dareli, apresentadora do telejornal Meio-Dia Paraná da RPC, revelou ao vivo na última quinta-feira que foi diagnosticada com câncer de mama.

— Antes de sair de férias, fui diagnosticada com câncer de mama, e já comecei o tratamento. Vou passar por cirurgia e radioterapia — conta a apresentadora.

Viviane também compartilhou pediu a compreensão do público para tornar "mais leve" o processo de enfrentar as alterações físicas causadas pelo tratamento, como as alterações no cabelo, que ela jpa começa a sentir.





Câncer de mama

O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer em mulheres, depois do câncer de pele não melanoma. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), 74 mil casos novos previstos por ano são previstos até 2025.

Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, apresentam bom prognóstico, daí a importância do rastreamento precoce por meio da mamografia.

A mamografia de rotina é fundamental para diagnosticar câncer de mama em estágio precoce, quando a doença ainda não causa sintomas e quando há maior probabilidade de cura. As sociedades médicas preconizam a realização do exame a partir dos 40 anos de idade. Enquanto o Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos.

O câncer de mama também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença.

O sintoma mais comum de câncer de mama é o aparecimento de nódulo, geralmente indolor, duro e irregular, mas há tumores que são de consistência branda, globosos e bem definidos. Outros sinais da doença são:

Edema cutâneo (na pele), semelhante à casca de laranja;

Retração cutânea;

Dor;

Inversão do mamilo;

Hiperemia;

Descamação ou ulceração do mamilo;

Secreção papilar, especialmente quando é unilateral e espontânea.

Existem vários tipos de tratamentos para o câncer de mama que dependem do tipo e do estágio da doença. Os tratamentos locais incluem cirurgia e radioterapia, enquanto os sistêmicos incluem quimioterapia, hormonioterapia, terapia–alvo e imunoterapia. Para obter melhores resultados, é comum a combinação de vários tipos de tratamento.

A prevenção do câncer de mama inclui hábitos de vida saudáveis, como alimentação equilibrada, atividade física, não fumar e amamentação.

