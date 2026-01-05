A- A+

BRASIL O que se sabe sobre o desaparecimento de jovem em trilha do Pico Paraná Roberto Farias Thomaz desapareceu na quinta-feira passada, dia 1º, por volta das 7 horas

A Polícia Civil do Paraná está investigando o desaparecimento de um homem, de 20 anos, na região do Pico Paraná, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Roberto Farias Thomaz desapareceu na quinta-feira passada, dia 1º, por volta das 7 horas.

A família e amigos criaram um perfil nas redes sociais para reunir as informações sobre o caso.

Até o momento, o caso é tratado como desaparecimento, sem indícios de crime, conforme a investigação policial.

Veja a seguir o que se sabe sobre o ocorrido:

Quando o jovem desapareceu?

O jovem desapareceu na quinta-feira, há cinco dias, por volta das 7 horas no Morro Pico Paraná. Autoridades tentam localizar Thomaz, assim como esclarecer o que aconteceu com ele.

Ele estava acompanhado na trilha?

Ele estava com a Thayane Smith. A jovem fez publicações nas redes sociais relatando parte do trajeto. E, posteriormente, disse ter errado ao largar o amigo sozinho na trilha.

O perfil criado pela família cita que Thomaz era um rapaz com pouca experiência em trilha, mas que resolveu passar a virada com uma amiga, que supostamente era mais experiente, na montanha Pico do Paraná. "No dia 1º de janeiro de 2026, ele e essa amiga chegaram ao topo para ver o nascer do sol, mas ele já apresentava sinais de fadiga e exaustão durante essa subida", disse.

Como estão as investigações?

No sábado, 3, policiais civis estiveram no local e realizaram oitivas com familiares e com pessoas que também realizaram a trilha. "Uma das pessoas que acompanhava o jovem durante o percurso foi ouvida na delegacia", disse a Polícia Civil do Paraná.

No domingo, 4, a equipe realizou mais diligências e oitivas. Nesta segunda-feira, 5, a investigação prossegue com a coleta de informações e oitivas.

"As diligências seguem em andamento, com a análise das informações e coleta de elementos necessários para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento", disse a Polícia Civil do Estado.

Até o momento, o caso é tratado como desaparecimento, sem indícios de crime.

Como estão as buscas?

A irmã dele, chamada Renata, fez publicações nas redes sociais pedindo a ajuda de alpinistas experientes no resgate de seu irmão. "Divulguem para grupos de alpinistas para que possamos mobilizar pessoas capacitadas para ampliar as buscas aqui no Pico Paraná", pediu ela.

Nesta segunda-feira, ela também agradeceu a ajuda de todos os envolvidos nas buscas e doações de materiais de higiene para todos os envolvidos que estão prestando auxílio no local.

A família, anteriormente, também pontuou que não pediu nenhum tipo de ajuda em dinheiro, apenas doações, ao alertar para possíveis golpes de pix.



Veja também