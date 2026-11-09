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Investigação O que se sabe sobre o escândalo de espionagem que envolve o CEO da Nvidia A Nvidia é líder mundial na produção de chips com os quais são treinados e executados os modelos de inteligência artificial (IA)

O diretor-executivo da Nvidia, Jensen Huang, cuja empresa impulsiona o crescimento da inteligência artificial (IA), admitiu ter tido um caso extraconjugal com uma empresária chinesa que, segundo a inteligência americana, trabalhava para Pequim.

Veja o que se sabe sobre o escândalo que envolve Huang, que se tornou um conselheiro informal do presidente Donald Trump.

O que aconteceu?

Huang, de 63 anos, reconheceu no domingo (8) ter mantido um relacionamento extraconjugal em uma mensagem enviada aos funcionários da Nvidia.

"Fui infiel à minha esposa", escreveu. "Minhas ações a magoaram, assim como aos nossos filhos. Não há desculpa para o que fiz. Lamento profundamente", declarou.

Huang é casado com sua esposa, Lori, desde 1985.

As declarações foram divulgadas depois que o jornal The New York Times informou que autoridades da inteligência dos Estados Unidos concluíram que a mulher, Alice Huang, trabalhava para Pequim e estava vazando informações.

A Nvidia informou anteriormente que as interações de Huang com a executiva chinesa "não eram incomuns nem inesperadas", devido à relação comercial entre ambos.

Quem é Alice Huang?

Alice Huang - também conhecida como Huang Le, sem parentesco com Jensen Huang - é uma executiva ligada à empresa de centros de dados Megaspeed.

A empresa, sediada em Singapura, foi desmembrada de uma companhia chinesa em 2023 e aluga capacidade computacional baseada em chips da Nvidia.

O The Wall Street Journal informou que ela e Huang foram fotografados juntos em Taipé em 2024 e 2025.

Segundo o Times, um memorando distribuído entre altos funcionários americanos citava informações de inteligência de que ela era uma agente do Ministério da Segurança do Estado da China.

O documento de inteligência afirmava que a mulher havia sido recrutada para reunir informações sobre Huang e tentar pressioná-lo a fazer com que a Nvidia vendesse seus chips mais avançados para a China.

O Journal informou que as autoridades de Singapura e de Taiwan também suspeitavam que os serviços de inteligência chineses a haviam recrutado depois de tomar conhecimento de sua proximidade com Huang. Até o momento, não se sabe o paradeiro de Alice Huang.

Autoridades americanas suspeitam que a Megaspeed tenha ajudado a introduzir clandestinamente chips sujeitos a restrições na China, e o Departamento de Justiça assumiu uma investigação federal sobre a empresa.

A China negou as acusações nesta segunda-feira.

"Já respondemos a esse assunto anteriormente. A história de uma suposta espiã chinesa não passa de difamação e calúnia infundada", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun.

Por que esse caso é importante?

A Nvidia controla aproximadamente 90% do mercado de chips utilizados para treinar e executar modelos de IA.

Washington restringe a venda dos modelos mais avançados para a China desde 2022, durante o governo de Joe Biden.

Huang também tem sido um dos conselheiros informais mais influentes de Trump em questões relacionadas à IA.

O Journal informou que autoridades da inteligência suspeitavam do relacionamento extraconjugal enquanto Huang pressionava a Casa Branca a permitir a exportação de chips para a China.

No final do ano passado, ele defendeu a venda dos chips mais potentes da Nvidia para aquele país, uma tentativa bloqueada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e por outras autoridades.

Trump, no entanto, permitiu a venda de um processador menos avançado, em troca de uma participação de 25% dos lucros para os Estados Unidos.

Segundo o Times, Trump foi informado sobre as informações de inteligência há aproximadamente um ano e não tomou nenhuma medida a respeito.

Trump afirmou neste domingo que não se arrependia de não ter agido. "Ele é um homem honrado. Acho que provavelmente tem uma explicação", insistiu.

Que medidas a empresa está considerando?

A Nvidia anunciou neste domingo que abriu uma investigação independente sobre o caso.

"Embora o conselho não tenha motivos para acreditar que a segurança nacional ou os segredos da Nvidia tenham sido comprometidos, a investigação do conselho examinará todas as informações disponíveis", informou a empresa.

Segundo o Times, um comitê formado por conselheiros independentes, que trabalhará com consultores externos, conduzirá a apuração. Enquanto isso, Huang continuará à frente da companhia.

O que acontece agora?

Os líderes republicanos de comissões da Câmara dos Representantes pediram que Huang compareça a uma sessão informativa a portas fechadas, em Washington, no dia 18 de novembro, para tratar dos protocolos de segurança da Nvidia.

O analista Dan Ives, da Yorkville Ives, prevê que o episódio dará origem a diversas investigações no Congresso.

Ele afirmou que Huang provavelmente permanecerá no cargo no curto prazo, mas poderá ser afastado dependendo das conclusões da investigação interna.

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