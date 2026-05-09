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HANTAVÍRUS O que se sabe sobre o surto de hantavírus que começou em cruzeiro no Atlântico Três passageiros morreram e outros cinco adoeceram após embarcação que seguia rumo às Ilhas Canárias registrar casos da doença rara transmitida por roedores

Autoridades estão investigando um surto de hantavírus, uma família rara de vírus transmitidos por roedores, a bordo de um navio de cruzeiro que navega pelo Oceano Atlântico.

Três passageiros que estavam a bordo do MV Hondius morreram, e outras seis pessoas adoeceram após apresentarem sintomas da doença rara, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

Foi confirmado que uma das pessoas que morreu estava infectada com o vírus, assim como outras quatro pessoas. Autoridades de saúde em vários países estão testando pessoas que estiveram no navio ou tiveram contato próximo com aqueles que estavam a bordo.

A embarcação partiu da costa da África Ocidental na quarta-feira, e seguia para o norte em direção às Ilhas Canárias, onde se esperava que ancorasse em alto mar e evacuasse os passageiros, segundo as autoridades.

Uma pessoa com diagnóstico confirmado do vírus estava sendo tratada na África do Sul. Na Suíça, um homem com outro caso confirmado do vírus recebia tratamento em um hospital em Zurique. Também foi confirmado que uma mulher holandesa que morreu na África do Sul estava infectada pelo vírus.

Entre as pessoas que apresentaram sintomas estavam dois tripulantes. Eles, juntamente com um passageiro alemão que havia estado em contato próximo com uma das pessoas que morreram, chegaram à Holanda na manhã de quinta-feira, onde estavam recebendo atendimento médico, de acordo com a Oceanwide Expeditions, operadora do navio.

Veja o que se sabe sobre o caso:

Há risco de uma nova pandemia?

Três pessoas morreram, mas o risco para a população em geral não é alto. A OMS afirmou que avalia “o risco para a população mundial decorrente deste evento como baixo”.

“Este não é o início de uma epidemia, não é o início de uma pandemia”, afirmou Maria Van Kerkhove, chefe de preparação para epidemias e pandemias da OMS, em uma coletiva de imprensa em Genebra na quinta-feira.

De onde são as pessoas infectadas?

As três pessoas que morreram eram um casal holandês e um cidadão alemão, segundo a Oceanwide. Um homem holandês de 69 anos morreu a bordo do navio em 11 de abril. Quase duas semanas depois, em 24 de abril, seu corpo foi retirado do navio em Santa Helena, um território insular britânico no Atlântico Sul, para ser repatriado para a Holanda, informou a Oceanwide. O homem apresentava febre, dor de cabeça, dor abdominal e diarreia.

A esposa do homem, de 69 anos, adoeceu após desembarcar do navio com o corpo dele e desmaiou no Aeroporto Internacional O.R. Tambo, em Joanesburgo. Ela foi levada a um centro de saúde, onde faleceu. A Oceanwide informou que foi confirmado que ela tinha uma variante do hantavírus.

Em seguida, em 2 de maio, um passageiro alemão faleceu a bordo do navio, segundo a Oceanwide, que informou que a causa da morte ainda não estava clara.

Um cidadão britânico adoeceu durante a viagem do navio entre Santa Helena e a Ilha da Ascensão, outro território britânico no Atlântico Sul, e estava em tratamento na unidade de terapia intensiva em Joanesburgo. Os resultados dos exames laboratoriais deram positivo para hantavírus, afirmou Foster Mohale, porta-voz do Departamento Nacional de Saúde da África do Sul. O estado de saúde da pessoa “estava melhorando”, informou a OMS na terça-feira.

Na França, oito pessoas estavam sendo monitoradas após terem sido identificadas como tendo entrado em contato com um passageiro de cruzeiro que testou positivo para o vírus durante um voo de Santa Helena para Joanesburgo em 25 de abril, de acordo com um comunicado à imprensa do Ministério da Saúde francês na quinta-feira. Uma das oito pessoas apresentou sintomas leves e está passando por testes e isolamento, informaram as autoridades.

Quantas pessoas embarcaram no cruzeiro?

A embarcação transportava cerca de 150 pessoas, incluindo 88 passageiros e 61 tripulantes, segundo a Oceanwide.

O que é o hantavírus?

O hantavírus é um grupo de vírus cujo principal reservatório são roedores silvestres. A infecção humana ocorre, principalmente, pela inalação de partículas contaminadas presentes na urina, fezes ou saliva desses animais, especialmente em ambientes fechados. Embora rara, a transmissão entre pessoas pode ocorrer em situações específicas. O diagnóstico é feito por meio de testes de laboratório.

Qual doença esse vírus causa?

O hantavírus é o causador das hantaviroses. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), os hantavírus podem causar duas principais síndromes: a síndrome pulmonar por hantavírus (SPH), mais comum nas Américas e associada ao rato-veado, e a febre hemorrágica com síndrome renal (FHSR), predominante na Europa e na Ásia. Um tipo específico, o vírus Seoul, pode provocar FHSR e tem circulação global, inclusive nos Estados Unidos.

Quais são os sintomas das hantaviroses?

A SHP é uma doença grave e potencialmente fatal que afeta os pulmões. Os sintomas começam a aparecer de uma a oito semanas após o contato com um roedor infectado e incluem fadiga, febre, dores musculares (especialmente nas coxas, quadris e costas), além de dores de cabeça, tontura, calafrios e desconfortos abdominais como náusas, vômitos e diarreia.

Entre quatro e dez dias após a fase inicial da doença, o infectado pode apresentar tosse, falta de ar e aperto no peito, à medida que os pulmões se enchem de líquido. A taxa de mortalidade entre pessoas que desenvolvem os sintomas respiratórios é de 38%.

Já a FHSR afeta os rins. Os sintomas demoram entre uma e duas semanas para se desenvolverem no corpo humano — ou até oito semanas, em casos mais raros. A síndrome causa dores de cabeça intensas, dor nas costas e no abdômen, febre, calafrios, náuseas e visão turva. Algumas pessoas podem apresentar vermelhidão no rosto ou nos olhos e erupções cutâneas.

Entre os sintomas tardios, estão pressão arterial baixa, hemorragia interna e insuficiência renal aguda. A febre hemorrágica, no entanto, tem uma taxa de mortalidade menor que a SHP, entre 5 e 15%.

As hantaviroses têm tratamento?

Ainda segundo o CDC, não existe tratamento específico para a infecção por hantavírus. Os pacientes devem receber cuidados de suporte, incluindo repouso, hidratação e tratamento dos sintomas.

O vírus pode ser transmitido entre pessoas?

O vírus pode ter sido transmitido entre pessoas. O hantavírus é normalmente contraído quando as pessoas inalam partículas de fezes ou urina secas de roedores infectados.

É incomum que a doença se espalhe entre pessoas, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Mas a OMS disse na terça-feira que algumas das pessoas que adoeceram podem ter sido infectadas por transmissão entre humanos, alertando que o navio ainda precisava passar por uma investigação completa e que tais transmissões eram raras.

“Sabemos que alguns dos casos tiveram contato muito próximo entre si e, certamente, não se pode descartar a transmissão entre pessoas”, disse Van Kerkhove.

Investigadores na África do Sul e na Suíça confirmaram que os casos envolvem o vírus Andes, encontrado principalmente na América do Sul e que é o único hantavírus conhecido por se transmitir entre pessoas.

A OMS também afirmou acreditar que o casal holandês, que embarcou no cruzeiro na Argentina, já havia sido infectado pelo hantavírus antes de subir a bordo do navio.

O hantavírus é raro?

O hantavírus é incomum, mas perigoso. A doença é rara, mas pode resultar em quadro grave e morte para aqueles que são infectados. O CDC citou uma taxa de letalidade de até 15% na Ásia e na Europa e de até 50% nas Américas.

Vários estudos associaram o risco de doença por hantavírus a fatores ambientais, como o aumento das chuvas, que faz crescer as populações de roedores. Por outro lado, as secas também podem elevar o risco de infecção, levando os roedores a buscar alimento em habitats humanos. De 1993 a 2023, o ano mais recente com dados disponíveis, foram registrados 890 casos da doença nos Estados Unidos, de acordo com o CDC. No ano passado, Betsy Arakawa, esposa do ator Gene Hackman, morreu devido aos efeitos do vírus.

O que acontecerá com o navio?

O navio está a caminho das Ilhas Canárias. Voos médicos ajudaram três pacientes a serem evacuados do MV Hondius, navio registrado na Holanda, enquanto este se encontrava próximo a Cabo Verde na quarta-feira. O navio então começou a navegar em direção às Ilhas Canárias, um território espanhol no Oceano Atlântico. A embarcação deve chegar a Tenerife no domingo.

O navio não atracará em nenhum porto das Ilhas Canárias, mas permanecerá ancorado em alto mar até que os passageiros restantes sejam transferidos de barco para o aeroporto para evacuação, informou na quinta-feira a líder regional das Ilhas Canárias.

Mónica García, ministra da Saúde da Espanha, disse em comunicado que os passageiros serão avaliados a bordo do navio e que “desembarcarão para sua transferência ou repatriação com equipamentos de proteção, em uma operação de saúde específica e sem contato com a população”.

Atualmente, não há pessoas com sintomas no navio, de acordo com a OMS.

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