DESAPARECIMENTO O que se sabe sobre psicóloga brasileira que desapareceu na Inglaterra; caso mobiliza polícia Último sinal de Vitória Figueiredo Barreto foi enviado para o celular da amiga e indicava que ela estava no mar; psicóloga tentava doutorado no país

A psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, está desaparecida desde a última terça-feira, 3, na Inglaterra. Ela teria mandado um sinal de dentro do mar, através do celular, para uma amiga que está no Brasil. Horas antes, foi vista em um ônibus local em Brightlingsea, 100 quilômetros de Londres.

A última atualização de Vitória foi um alerta recebido pela amiga Fernanda Silvestre, de 30 anos, por volta das 5h da manhã de terça, no horário de Brasília. "Foi um sinal que ela acionou no telefone dela, porque o nosso telefone é pareado um com o outro", disse a também psicóloga em publicação nas redes sociais.

O que aconteceu?

Vitória estava em Londres porque queria tentar um doutorado em uma universidade do país, conta Fernanda, que morou junto com a amiga no Brasil. No dia do desaparecimento, a psicóloga iria encontrar com uma outra amiga após passear na zona costeira de Brightlingsea, a pouco mais de 100 quilômetros de Londres, mas não compareceu.

O noivo e a mãe de Vitória estavam indo visitá-la na Inglaterra antes mesmo do desaparecimento. "Foram na terça-feira, ela tinha pedido que ele fosse", disse Fernanda. "Ele levou a mãe dela de surpresa, mas, quando chegou lá, ela (Vitória) já não foi no aeroporto receber e não tinha comunicação", disse ao Estadão.

Pouco antes de ir para a Inglaterra, Vitória esteve no Marrocos para participar de um congresso. "Essa viagem foi sobre troca, sobre lugares, sobre pessoas", disse ela, em vídeo postado em seu perfil pessoal no Instagram.

Os familiares criaram um perfil no Instagram para compartilhar as atualizações sobre o caso: @ondestavitoria

O que dizem as autoridades?

Segundo a Polícia de Essex, a psicóloga foi vista pela última vez vestindo um casaco escuro, uma blusa de gola alta azul, calça jeans azul-clara e tênis pretos. "Ela carregava uma bolsa tiracolo branca com os dizeres 'pessoas acima do lucro'", descreve, em publicação feita nas redes sociais.

"Estamos trabalhando duro para localizar Vitória. Estamos muito preocupados e precisamos encontrá-la para garantir que ela esteja bem", diz publicação feita nas redes sociais pela Polícia de Essex.

Em nota publicada nas redes sociais, o Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região (CRP-11) manifestou solidariedade à família, amigos e colegas de Vitória diante do desaparecimento da psicóloga.

"Vitória Barreto atua no Projeto 4 Varas, iniciativa reconhecida nacionalmente por suas práticas comunitárias e pela promoção no cuidado à saúde mental, desenvolvida no Grande Pirambu, em Fortaleza", diz a publicação.

Além disso, a entidade reforçou a importância da mobilização coletiva, da circulação responsável de informações e da colaboração com as autoridades competentes para contribuir com as buscas. "O Conselho reafirma sua solidariedade e acompanha com atenção as atualizações sobre o caso", diz a publicação.

