O que significa quando alguém não consegue ficar sozinho, segundo a psicologia?

Muito se fala sobre pessoas que não sabem ou não conseguem ficar sozinhas. Mas o que a psicologia diz sobre isso? O Centro de Psicologia Cecilia Cores explica que essa condição não é rara e pode ter raízes emocionais complexas e pessoais.

Abaixo estão cinco razões comuns pelas quais alguns indivíduos desenvolvem medo ou incapacidade de ficar sozinhos, com base na explicação psicológica:

Ansiedade de separação: algumas pessoas sentem ansiedade intensa quando estão sozinhas. Embora seja comum na infância, também pode ocorrer em adultos. Esse desconforto pode causar sintomas físicos como palpitações ou sensação de sufocamento.

Medo de abandono ou rejeição: a solidão pode desencadear memórias de momentos em que a pessoa se sentiu excluída por amigos, parceiros ou familiares. Esse sentimento de vulnerabilidade faz com que as pessoas evitem ficar sozinhas, buscando constantemente planos com outras pessoas para não enfrentar esse vazio emocional.

Medo do desconhecido ou de se sentir incapaz: algumas pessoas têm medo de ficar sozinhas porque acham que não serão capazes de resolver problemas sozinhas. Esse medo geralmente está ligado a uma criação superprotetora ou a experiências nas quais se sentiam incompetentes.

Tédio diante da solidão: não saber o que fazer quando não há estímulos externos também pode desencadear desconforto. Isso acontece frequentemente com pessoas que sempre viveram cercadas pela família ou pelo barulho e não aprenderam a gostar de atividades individuais. Para eles, o silêncio e a calma podem ser desconfortáveis ou até insuportáveis.

Necessidade constante de conexão social: muitas pessoas têm medo de perder alguma coisa se ficarem offline. Estar sozinho pode causar uma sensação de isolamento ou de exclusão do círculo social. Essa pressão para estar “presente” o tempo todo reforça o medo da solidão.

Técnicas para ajudar você a evitar o medo da solidão

Nesse sentido, não poder ficar sozinho afeta a todos, independentemente da idade e em qualquer fase da vida. No entanto, existem certas estratégias para aprender a aproveitar o tempo consigo mesmo.





Reconheça e valide seus sentimentos de solidão: converse com um terapeuta ou conselheiro e procure familiares e amigos para expressar seus sentimentos.

Avalie seu uso do mundo virtual: use as mídias sociais e plataformas digitais com consciência. Se eles fazem você se sentir mais isolado do que conectado, considere se desconectar.

Seja voluntário: participe de atividades como visitar centros para idosos, ajudar em hospitais, abrigos de animais ou cozinhas comunitárias para promover conexões sociais.

