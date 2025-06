O que significa quando uma pessoa gosta de ouvir música enquanto dirige, segundo a psicologia

A- A+

Ouvir música é quase terapêutico para muitas pessoas. Algumas pessoas até fazem isso o tempo todo, especialmente enquanto dirigem, e é por isso que muitos especialistas em psicologia estão investigando o assunto. Dependendo do contexto e da situação pessoal de cada pessoa, pode ter significados diferentes.

Para a psicologia cognitiva, a música pode reduzir o estresse, combater o tédio ou a ansiedade e gerar prazer incomparável. O fato de alguém poder escolher música para ouvir enquanto dirige significa que essa ferramenta pode regular seu humor, seja uma música relaxante para um engarrafamento ou uma música energética para se manter alerta em uma longa viagem.

Além disso, o carro é entendido como um espaço pessoal onde se tem controle total sobre o ambiente, o que significa que a escolha da música reforça a sensação de autonomia. Mesmo de uma perspectiva mais social, diferentes estilos musicais ao dirigir são uma forma de afirmar identidade ou projetar uma imagem.

Ao dirigir, as pessoas costumam escolher suas músicas favoritas. Por esse motivo, especialistas afirmam que o tipo de música que escolhem influencia como uma pessoa age. De acordo com estudos conduzidos pela Universidade Heriot-Watt, essas são as correspondências entre gênero e a personalidade de quem os ouve:

Pop: pessoas sociáveis, que seguem tendências, são otimistas e têm necessidades emocionais claras.

Clássico: pessoas introspectivas, analíticas e com gosto pela complexidade.

Eletrônico: pessoas que gostam de novidades, de movimento, do sensorial e que buscam experiências intensas.

Jazz: pessoas que tendem a ser abertas, intelectuais, emocionalmente profundas e autoconfiantes.

Indie: pessoas que tendem a ter uma visão crítica do mundo, com interesse no que é diferente e autêntico.

Rap: pessoas dinâmicas, confiantes, às vezes rebeldes, que valorizam a expressão individual e histórias pessoais.

Country: Pessoas com valores tradicionais, sociáveis, que valorizam relacionamentos pessoais e narrativas.

