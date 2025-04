A- A+

SAÚDE O que tem mais cálcio: leite ou queijo? Especialista responde Especialistas dizem que um nível adequado desse mineral no corpo pode ajudar a prevenir a osteoporose

O cálcio é um mineral essencial para manter a saúde dos ossos e dentes. Seu consumo diário é vital, mas a quantidade necessária varia conforme a idade e outros fatores.

O leite é tradicionalmente conhecido como uma excelente fonte de cálcio, mas vários especialistas comentam que o consumo de queijo também tem um impacto na saúde.

Cálcio no leite e no queijo

Segundo a ‘ABC’, o leite de vaca contém 130 mg de cálcio por cada 100 ml. Katherine García, doutora em nutrição pela Sociedade Espanhola de Endocrinologia e Nutrição (SEEN), aponta que consumir dois copos de leite por dia (entre 400 e 500 ml) pode fornecer entre 520 e 650 mg de cálcio.





Em comparação, os queijos são uma fonte mais concentrada de cálcio por cada 100 gramas. Certos queijos como gruyère, emmental, roquefort e queijo-bola se destacam por seu alto teor de cálcio, variando entre 560 e 850 mg por 100 g.

O queijo manchego, feito na Espanha com leite de ovelhas, também contém uma quantidade significativa, com 470 mg de cálcio por 100 g. No entanto, é importante destacar que o queijo não é consumido em quantidades tão grandes quanto o leite. Para atingir a mesma quantidade de cálcio presente em dois copos de leite, seria necessário consumir cerca de 100 g de queijo com alto teor de cálcio, o que equivale aproximadamente a 4 ou 5 fatias ou triângulos, segundo a especialista.

A função vital do cálcio

O cálcio não é apenas crucial para os ossos e dentes, mas também desempenha múltiplas funções no organismo. García explica que o cálcio circulante está em constante troca com os ossos, de modo que cerca de 500 mg de cálcio entram e saem dos ossos diariamente.

Além disso, ela destaca que o cálcio é essencial para a transmissão do impulso nervoso, a contração muscular e a coagulação sanguínea, além de participar da secreção de sucos e hormônios e do processo de fecundação.

O gergelim, uma semente pequena, mas poderosa, se destaca por seu alto teor de cálcio, essencial para a saúde óssea. A massa óssea, um tecido vivo que se regenera constantemente devido ao desgaste diário, precisa desse mineral para manter sua resistência.

O cálcio não é apenas vital para a regeneração óssea, mas também desempenha um papel crucial no funcionamento adequado das células do corpo. Naturalmente, o organismo regula os níveis de cálcio no sangue, garantindo sua disponibilidade quando necessário.

De acordo com a Osteoporosis Canada, organização que oferece recomendações para a prevenção de doenças na terceira idade, é essencial incluir alimentos ricos em cálcio na dieta.

As sementes de gergelim são uma excelente fonte desse mineral. Para aproveitar seus benefícios, recomenda-se incluí-las no café da manhã, acompanhadas de cereais, leite ou iogurte, o que potencializa ainda mais o aporte de cálcio.

