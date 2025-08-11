A- A+

Estados Unidos O que torna a capital dos EUA especial? Republicanos afirmam que Washington, D.C., governada pelos democratas, está sob o jugo da criminalidade e repleta de pessoas em situação de rua

A capital dos Estados Unidos não é uma cidade como qualquer outra, mas goza de um status legal e político único no país.

Washington, D.C., um movimentado centro urbano com 700 mil habitantes, é a sede do governo e abriga a Casa Branca, o Capitólio e a Suprema Corte.

Ao contrário dos 50 estados do país, a cidade tem uma relação peculiar com o governo federal, que limita sua autonomia e concede ao Congresso controle sobre os assuntos locais.

Políticos republicanos afirmam que essa cidade, governada pelos democratas, está sob o jugo da criminalidade e repleta de pessoas em situação de rua.

Sem representação

A cidade foi estabelecida pela Constituição em 1790 como um distrito federal porque os fundadores da nação queriam que a capital fosse independente da influência de qualquer estado.

O território foi cedido por Maryland e Virgínia, mas a parte desta última foi devolvida em 1847.

Devido ao seu status federal, Washington é governada sob a autoridade do Congresso.

Seus habitantes pagam impostos federais, mas não têm representação eleitoral na Câmara dos Representantes nem no Senado. Daí o slogan "impostos sem representação".

Autonomia limitada

Em 1973, o Congresso aprovou uma lei que permite aos habitantes eleger um prefeito e um conselho municipal, mas mantém para si o direito de revisão e veto sobre suas decisões.

O Congresso também controla o orçamento da cidade, o que gerou tensões políticas quando os congressistas bloquearam iniciativas locais sobre a legalização da maconha, os direitos reprodutivos e o financiamento da polícia.

Estado número 51?

Os defensores de transformar a capital no 51º estado argumentam que é necessário acabar com uma flagrante violação dos direitos civis nos Estados Unidos.

Apesar de não terem voz nas votações do Congresso, os residentes da cidade lutam e morrem nas guerras dos Estados Unidos e enfrentam uma carga tributária federal mais alta que nos 50 estados.

Além disso, argumentam que os moradores da capital merecem representação no Congresso e autonomia local.

Em 2021, a Câmara dos Representantes aprovou um projeto de lei para transformar o Distrito de Columbia no 51º estado. A proposta ficou parada no Senado.

Os opositores afirmam que a cidade nunca teve a intenção de ser um estado e que sua transformação exigiria uma emenda constitucional.

Uma emenda constitucional ratificada em 1961 concedeu à cidade votos no colégio eleitoral presidencial.

Crimes

Washington não está entre as 10 cidades americanas com as taxas mais altas de crimes violentos.

Ainda assim, na década de 1990, as taxas de homicídios subiram, chegando a cerca de 480 mortes em 1991, durante uma epidemia de crack.

A criminalidade diminuiu na década de 2000, mas voltou a aumentar após a pandemia de covid-19.

Em 2023, os homicídios atingiram o maior número em 20 anos, com 274 mortes, um aumento de 36% em relação ao ano anterior.

Os dados preliminares para 2024 indicam queda, com uma redução de 32% nos homicídios em comparação com 2023, segundo o Departamento de Polícia Metropolitana. Os crimes violentos diminuíram 35% desde aquele ano.

Veja também