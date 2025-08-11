A- A+

Saúde O que vive entre os seus dedos dos pés? Um microbiologista explica Os pés abrigam uma grande variedade de microrganismos

Seus pés são focos de micróbios. A área entre os dedos é repleta de glândulas sudoríparas e, quando envolvemos os pés em meias e sapatos, retemos essa umidade em um casulo quente e úmido, ideal para o crescimento microbiano.

Na verdade, seus pés podem abrigar uma pequena floresta tropical de bactérias e fungos, com algo entre 100 e 10 milhões de células microbianas por centímetro quadrado de superfície da pele.

Os pés não só abrigam uma enorme variedade de microrganismos – até 1.000 espécies diferentes por pessoa – como também possuem uma gama maior de espécies de fungos do que qualquer outra parte do corpo. Isso significa que seus pés não são apenas suados ou malcheirosos – eles são genuinamente biodiversos.

Como seus pés são ricos em micróbios, suas meias se tornam um habitat privilegiado para essas mesmas bactérias e fungos. Estudos mostram que as meias abrigam tanto residentes inofensivos da pele, como estafilococos coagulase-negativos, quanto patógenos potencialmente perigosos, incluindo Aspergillus, Staphylococcus, Candida, Histoplasma e Cryptococcus. Esses micróbios se proliferam nos espaços quentes e úmidos entre os dedos dos pés, alimentando-se de suor e células mortas da pele.

Seus subprodutos, como ácidos graxos voláteis e compostos de enxofre, são o que conferem aos pés, meias e sapatos suados aquele odor notório. Não é o suor em si que causa o cheiro, mas o metabolismo microbiano desse suor.

Talvez não seja surpresa que o mau cheiro nos pés seja tão comum que o NHS (Serviço Nacional de Saúde) tenha páginas dedicadas de conselhos sobre o assunto.

O microbioma das meias não é influenciado apenas pelos seus pés – ele também reflete o seu ambiente. As meias absorvem micróbios de todas as superfícies em que você pisa, incluindo pisos de casa, tapetes de academia, vestiários e até mesmo do seu jardim.

Elas agem como esponjas microbianas, coletando bactérias e fungos do solo, da água, dos pelos e caspa de animais de estimação e da poeira em geral da vida cotidiana. Em um estudo, meias usadas por apenas 12 horas apresentaram as maiores contagens de bactérias e fungos entre todas as peças de roupa testadas.

E esses micróbios não permanecem no local. Qualquer coisa viva em suas meias pode ser transferida para seus sapatos, pisos, roupas de cama e até mesmo para sua pele. Em um estudo hospitalar, descobriu-se que meias pantufa usadas por pacientes carregavam micróbios do chão, incluindo patógenos resistentes a antibióticos, para dentro das camas hospitalares. Isso serve como um lembrete de que a higiene dos pés não é apenas uma questão pessoal – ela pode ter implicações mais amplas para o controle de infecções e a saúde pública.

Super-disseminadores

As meias também podem desempenhar um papel fundamental na disseminação de infecções fúngicas, como a tinea pedis (mais conhecida como pé de atleta ), uma doença altamente contagiosa que afeta principalmente os dedos dos pés, mas pode se espalhar para os calcanhares, mãos ou até mesmo a virilha. A infecção é causada por fungos dermatófitos, que adoram ambientes quentes e úmidos – exatamente o tipo que você encontra em meias suadas e sapatos apertados.

Para prevenir isso, especialistas recomendam evitar andar descalço em espaços compartilhados, como academias e piscinas, não compartilhar meias, toalhas ou sapatos e praticar uma boa higiene dos pés, o que inclui lavar e secar bem entre os dedos. Tratamentos antifúngicos tópicos geralmente são eficazes, mas a prevenção é fundamental.

Também é importante observar que as meias podem reter esporos de fungos mesmo após a lavagem. Portanto, se você já teve pé de atleta, usar o mesmo par novamente – mesmo que pareça limpo – pode desencadear uma reinfecção.

A abordagem mais segura é usar meias novas diariamente e deixar os sapatos secarem completamente entre cada uso. Escolha tecidos respiráveis e evite calçados que retêm calor ou causam suor excessivo.

Como lavar suas meias corretamente

A maioria das dicas de lavagem se concentra na preservação do tecido, da cor e do formato, mas, quando se trata de meias, a higiene é ainda mais importante. Estudos mostram que lavar em temperaturas domésticas típicas (30–40 °C) pode não ser suficiente para matar bactérias e fungos. Na verdade, meias mal lavadas podem atuar como vetores de infecção, especialmente em lares com pessoas vulneráveis.

Para higienizar adequadamente suas meias:

Vire-as do avesso antes de lavar para expor a superfície interna onde a maioria dos micróbios se acumula;

Use um detergente à base de enzimas, que ajuda a quebrar o suor e os resíduos da pele;

Lave a 60°C sempre que possível, pois a temperatura mais alta ajuda a separar e matar os micróbios;

Passe suas meias a vapor se precisar lavá-las em temperaturas mais baixas – o calor do ferro pode destruir os esporos residuais.

Meias de algodão tendem a tolerar temperaturas mais altas melhor do que as de misturas sintéticas, o que as torna uma opção melhor para quem tem tendência a infecções fúngicas. Secar as meias sob a luz solar direta também pode ajudar: a luz UV tem efeitos antimicrobianos conhecidos.

O poder forense dos microbiomas das meias

Suas meias podem dizer mais sobre você do que você imagina. Em uma investigação de assassinato nos EUA, cientistas forenses usaram bactérias do solo encontradas nas meias de um suspeito para relacioná-las ao local de sepultamento da vítima.

O perfil microbiano das meias era bastante semelhante ao da cena do crime, sugerindo que as meias haviam absorvido e preservado micróbios do solo específicos do local. Este campo emergente da microbiologia forense demonstra como assinaturas microbianas podem oferecer pistas valiosas em contextos jurídicos.

É um lembrete de que os ecossistemas que carregamos em nossos corpos – e em nossas roupas – não são apenas complexos e reveladores, mas também surpreendentemente duráveis. Seja ajudando a solucionar crimes ou alimentando um surto de fungos, suas meias são muito mais biologicamente ativas do que aparentam.

Então, da próxima vez que você tirar um par de óculos suado no fim do dia, pense no universo microscópico em que você está andando. E talvez, só talvez, opte por uma lavagem a 15 graus Celsius.

Veja também