Saúde O que você deve fazer se não gosta dos amigos do seu filho? Especialista explica dicas para lidar com a influência do comportamento de outras crianças e adolescentes

Muitos pais estarão familiarizados com esta situação: seu filho tem um bom ou até mesmo o melhor amigo, mas você não gosta dele. Talvez o amigo seja mandão, tenha maus modos ou pule nos seus móveis.

Talvez você não goste do comportamento do seu filho quando está com esse amigo.

Para crianças mais velhas, sua antipatia pode estar relacionada à linguagem da amiga, à atitude em relação à escola ou a comportamentos de risco.

Talvez a amiga provoque mais drama do que as patricinhas do filme Meninas Malvadas.

Se você ver seu filho sendo maltratado, isso pode despertar um instinto de proteção, que se manifesta em uma resposta corporal de “lutar ou fugir”.

Isso proporciona uma descarga de adrenalina, que pode levar os pais a tomar atitudes como criticar o amigo ou até mesmo tentar banir a amizade.

No entanto, essa abordagem pode fazer mais mal do que bem, principalmente para adolescentes que são programados para resistir aos pais.

O que você pode fazer pelas crianças mais novas?

Com crianças menores, limites claros podem ser estabelecidos logo no início de uma brincadeira. Por exemplo, "o quarto é proibido para brincadeiras" ou "aqui nós não pulamos no sofá". Se as crianças estiverem usando linguagem grosseira ou rude umas com as outras, você pode dizer "nós não usamos essa palavra nesta casa, sejam gentis uns com os outros".

Os encontros para brincar podem ser realizados ao ar livre, o que pode ser particularmente útil se a criança demonstrar comportamento barulhento, destrutivo ou rude. E, se puder, organize menos brincadeiras com ela.

Mas os pais também podem querer refletir sobre o motivo pelo qual essa criança os irrita. A reação é justificada ou advém de seus próprios preconceitos e opiniões? Os amigos do seu filho não precisam ser os amigos que você escolheria.

Mude sua abordagem para crianças mais velhas

Para se tornarem adultos bem-sucedidos, os adolescentes precisam passar por marcos de desenvolvimento que os levam à autonomia e à autossuficiência. Intervir em suas amizades interfere nesse processo vital de desenvolvimento de independência e identidade, o que, em última análise, os enfraquece.

Na década de 1960, a psicóloga americana Diana Baumrind publicou uma famosa pesquisa sobre parentalidade.

Ela descobriu que um estilo autoritário – em que os pais exercem controle total e não ouvem as necessidades da criança – resulta em uma criança com menos confiança e independência do que aquela criada em um lar com regras, mas que também atende às suas necessidades.

Adotar uma abordagem autoritária em relação a amigos ou potenciais parceiros também corre o risco de causar o efeito “Romeu e Julieta”, em que a desaprovação torna a criança mais atraída por essa pessoa.

Portanto, para adolescentes e seus amigos, a abordagem deve ser mais sutil. O objetivo principal é incentivar a criança a ver os pais como alguém a quem recorrer quando têm problemas. Se os pais se sentirem tentados a criticar, podem se perguntar: é do melhor interesse do seu filho ser controlado?

É importante deixar as crianças cometerem erros para que possam aprender com eles. Aprender sobre o que elas querem e o que não querem nos relacionamentos é uma habilidade crucial para a vida.

Como você pode falar sobre amizade?

Promover um diálogo aberto sobre amigos e relacionamentos pode permitir que os pais tenham influência de uma forma sutil e apropriada ao desenvolvimento. Para crianças mais novas, você pode usar um momento de silêncio para fazer perguntas como "o que você pode dizer para Charlotte se não quiser mais jogar o jogo dela?" ou "qual é uma boa maneira de lidar com isso se ela estiver sendo muito mandona?".

Para crianças mais velhas, o ideal é esperar até que o adolescente queira se conectar, em vez de começar a fazer perguntas. Faça perguntas gentis e sem julgamentos sobre a amizade deles, como "o que vocês gostam de fazer juntos?" ou "conte-me sobre o que vocês têm em comum".

Se eles parecerem chateados ou desconfortáveis de alguma forma, resista à vontade de ignorar ou resolver o problema. Simplesmente ouvir é a chave para ajudar a criança a resolver o problema, para que ela se sinta apoiada, mas não julgada.

E lembre-se, nem todas as amizades duram. À medida que as crianças avançam na escola e crescem, a maioria naturalmente fará novas amizades e deixará as antigas para trás.

Claramente, uma exceção à adoção de uma abordagem liderada por adolescentes é quando a segurança está em risco. Se eles estiverem sofrendo bullying ou abuso de qualquer tipo – mesmo que a criança se oponha – os pais devem intervir e comunicar a situação à escola ou a outras autoridades competentes.

*Rachael Murrihy é diretora do The Kidman Centre, parte da Faculdade de Ciências na Universidade de Tecnologia de Sydney.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

