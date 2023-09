O que você pensa antes de dormir influencia seu sono? Ciência responde

A- A+

No Brasil, 72% da população sofre de problemas relacionados ao sono, entre eles, a insônia, aponta a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Vários são os fatores que impactam numa boa noite de sono, inclusive os pensamentos que são levados para a cama.

As pessoas que dormem bem e as que dormem mal têm diferentes tipos de pensamentos antes de dormir. Quem costuma ter um bom sono relata experimentar pensamentos com imagens sensoriais visuais à medida que adormecem — vendo pessoas e objetos e tendo experiências semelhantes às vididas em sonhos.

Para pessoas com insônia, os pensamentos pré-sono tendem a ser menos visuais e mais focados no planejamento e na resolução de problemas.



Esses pensamentos também são geralmente mais desagradáveis e menos aleatórios do que os de quem dorme bem. Quem dorme mal costuma relatar que se preocupam, planejam ou pensam em coisas importantes na hora de dormir, ou focam em problemas ou ruídos no ambiente.





Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e publicado na revista científica Sleep apontou que pessoas que normalmente dormem bem podem ter problemas de sono se estiverem estressadas com alguma coisa na hora de dormir (como a perspectiva de ter que fazer um discurso ao acordar). Mesmo níveis moderados de estresse na hora de dormir podem afetar o sono naquela noite.

"A boa notícia é que existem técnicas que você pode usar para mudar o estilo e o conteúdo dos seus pensamentos pré-sono. Eles poderiam ajudar a reduzir a excitação cognitiva noturna ou a substituir pensamentos indesejados por outros mais agradáveis. Essas técnicas são chamadas de 'reorientação cognitiva'", explicaram, em uma publicação no site The Conversation, Melinda Jackson, professora na Escola de Ciências Psicológicas na Universidade Monash, e Hailey Meaklim, psicóloga e pesquisadora do sono da Universidade de Melbourne (ambas instituições na Austrália).

A reorientação cognitiva é uma estratégia criada pelo pesquisador de psicologia norte-americano Les Gellis. Ela é baseada em distração com pensamentos agradáveis antes de dormir. A ideia é pensar em alguma história que ajude a relaxar e não gere agitação.

"Decida antes de ir para a cama em que você vai se concentrar enquanto fica deitado esperando o sono chegar", orientam as autoras do artigo. "Escolha uma tarefa cognitiva envolvente com escopo e amplitude suficientes para manter seu interesse e atenção – sem causar excitação emocional ou física. Então, nada muito assustador, emocionante ou estressante. A reorientação cognitiva não é uma solução mágica, mas pode ajudar".

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Syracuse, nos EUA, e publicado no Journal of American College Health indica que pessoas com insônia que tentaram a reorientação cognitiva tiveram melhorias significativas nos sintomas de insônia em comparação com um grupo de controle.

