O que você precisa saber para ter uma vida sexual mais feliz em 2024; veja dicas de sexólogas

Descobrir novas maneiras de melhorar e nutrir a vida sexual é uma jornada contínua, segundo especialistas. Mas a proximidade da virada de ano estimula a procura por mudanças. A pedido do Globo, duas sexólogas apontam novos comportamentos, brinquedos sexuais e tendências para serem experimentados e ajudarem a aprimorar e enriquecer a vida íntima neste 2024.

Segundo a sexóloga e terapeuta energética Luciane Angelo, o gouinage, ou seja, o sexo sem penetração, será uma das maiores tendências do sexo em 2024. As pessoas estão cada vez mais querendo viver novas experiências sexuais. Não penetrar para sentir prazer exige um conhecimento maior do corpo e suas zonas erógenas. Conhecer sua pele e sua sensibilidade é condição-chave para ter o orgasmo sem a penetração.

Luciane explica que muitas vezes, a experiência pode ser mais intensa, já que o estímulo ocorre no corpo inteiro. A masturbação mútua faz parte do gouinage, ao tirar a atenção do prazer individual e proporcionar uma situação de “compartilhar e doar atenção”.

Coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade da Faculdade de Medicina da USP, a sexóloga Carmita Abdo acredita que o gouinage seja resultado do sexo virtual, popularizado durante a pandemia.

— A modalidade levou as pessoas à masturbação e à ausência de penetração. O sexo virtual vai continuar sendo muito buscado e muito utilizado, pela praticidade e pouco gasto de energia. Além disso, ele traz a possibilidade de se ter várias experiências em um mesmo encontro sexual.

Porém, a prática deve ser feita com cautela, especialmente para aqueles ainda em iniciação sexual, que podem ter dificuldades em encontros presenciais.

Pompoarismo e fisioterapia pélvica

Outra tendência importante para o próximo ano é a atenção ao assoalho pélvico. Luciane afirma que exercícios como pompoarismo e fisioterapia pélvica são essenciais para a saúde sexual da mulher.



— Quanto mais fortalecemos os músculos do assoalho, mais a probabilidade de um orgasmo mais potente, já que essa musculatura mais forte conseguirá por mais tempo manter a força orgástica. Além disso, dar atenção a essa região traz alívio em problemas como incontinência urinária e cólicas menstruais — explica.

Os exercícios podem ser feitos em casa ou com um profissional especializado. O pompoarismo é uma técnica milenar que permite que a mulher desenvolva maior consciência sobre os músculos do assoalho pélvico, e consiste em movimentos de contração e relaxamento da região. Já a fisioterapia é indicada para tratamento e prevenção de disfunções relacionadas ao assoalho pélvico, como prolapsos genitais, dor pélvica, incontinência e recuperação pós-parto.

Substâncias que prolongam o prazer

A sexóloga da USP alerta para os riscos do uso de substâncias para a atividade sexual, que retardam o orgasmo ou o final da relação. Ela destaca o uso da testosterona, que, quando usada de forma indiscriminada, pode levar à infertilidade. Nas mulheres, a substância pode causar danos irreversíveis, como o engrossamento da voz; e outras consequências como acne e aumento dos pelos.

Melhora da lubrificação

Procedimentos como laser, fraxx e ultrassom vão bombar em 2024, segundo Carmita. Antes, a melhora da lubrificação feminina era feita com lubrificantes, hidratantes, ou cremes a base de estrógeno, especialmente na menopausa.

— Hoje em dia, muitas mulheres estão recorrendo à fisioterapia, o que é bastante saudável. De forma crescente, elas recorrem ao laser, fraxx e ultrassom, que melhoram tecido conjuntivo das genitais e ajudam a melhor lubrificação da mulher.

A especialista adverte que fora a fisioterapia, tais procedimentos ainda carecem de maiores evidências científicas, embora estejam sendo cada vez mais procurados. Ela esclarece, ainda, que são opções mais caras, com a necessidade de várias aplicações.

Inteligência Artificial

De acordo com a sexóloga, a IA deve trazer novas perspectivas para a atividade sexual. As bonecas infláveis, por exemplo, são feitas com materiais que se assemelham cada vez mais ao corpo humano. Apesar do preço elevado, elas já são consumidas por alguns e feitas sob medida para o cliente, que podem escolher características como cabelo, unhas, tamanho, cor e espessura, por exemplo.

Conheça produtos que devem ficar em alta:

Brinquedos que estimulam maior excitação do clitóris, especialmente vibradores e variáveis, estão muito em voga, especialmente aqueles que estimulam a mulher também dentro da vagina. Veja algumas opções:

Vibradores à distância

Estes modelos, com tecnologia de se conectar via aplicativos, podem ser usados à distância. Quem tem o aplicativo controla as vibrações e oscilações que o aparelho pode proporcionar à parceira. Ambos se comunicam simultaneamente, oferecendo prazer um ao outro.

Vibradores de casal

Geralmente, tem um formato de clip. O vibrador é introduzido no canal vaginal, massageando o Ponto G e também atinge o clitóris - parte externa. A pessoa tem prazer duplo, ou melhor, triplo, caso o parceiro penetre junto com o vibrador. O aparelho também massageia o pênis de quem penetra.

Bullet

Pequeno e eficiente, o mini vibrador é usado somente por fora e nunca no canal vaginal. Há o estímulo intenso na região clitoriana, e o bullet também pode ser um massageador para mamilos e o corpo inteiro. Os dois podem se beneficiar deste pequeno gadget e despertarem para o prazer.

Confira dez dicas para reacender a chama no relacionamento, segundo a sexóloga Ilana Eleá:

1 - Saiba que você não está sozinho, esse é o maior desafio para as parcerias.

2 - Saia do silenciamento e se abra para a comunicação. Se necessário, com um terapeuta sexual ou sex coach.

3 - Tire o desejo espontâneo do pedestal.

4 - Comunique sobre os seus aceleradores e freios eróticos (o que te excita, o que te trava?).

5 - Dê um tempo para si, deixe espaço e ar para o mistério.

6 - Pergunte-se qual é a motivação para o sexo.

7 - Dê abertura para fantasias eróticas.

8 - Crie novos contextos para sair do conhecido sexual script (quando os casais repetem as mesmas posições quase como em um roteiro previsível).

9 - Reserve tempo para encontros de intimidade.

10 - Para os que têm interesse, considere a abertura do relacionamento.

