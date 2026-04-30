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SAÚDE O resfriado tirou sua fome? Estudo indica que fazer uma refeição pode fortalecer imunidade Pesquisa publicada na Nature indica que alimentação recente melhora resposta de linfócitos T por horas e pode abrir caminho para avanços em imunoterapia contra câncer e infecções

Sua avó, provavelmente, estava certa: comer bem pode ser uma excelente atitude quando você está doente. Um estudo publicado nesta quarta-feira na revista científica Nature indica que ingerir uma refeição cria um estado metabólico temporário capaz de aumentar a eficiência de células T, importantes componentes do sistema imunológico responsáveis por combater vírus, bactérias e até tumores.

Segundo os pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, células T coletadas de pessoas após a alimentação apresentaram vantagem metabólica e responderam de forma mais robusta quando ativadas, em comparação com células retiradas em jejum. O efeito foi observado tanto em humanos quanto em experimentos com camundongos.

Para testar o impacto em pessoas, a equipe analisou amostras de sangue de voluntários saudáveis antes do café da manhã e cerca de seis horas depois da refeição. Após comer, os linfócitos T mostraram maior preparo energético, condição considerada essencial para iniciar respostas imunes rápidas caso o organismo encontre uma infecção.





Nos testes em animais, parte dessa vantagem funcional permaneceu por até sete dias depois da alimentação. Os cientistas identificaram que o mecanismo foi impulsionado por gorduras circulantes no sangue após a refeição, transportadas por partículas chamadas quilomícrons, que puderam ser usadas diretamente pelas células de defesa.

De acordo com a análise, não houve grandes mudanças genéticas nas células. O ganho de desempenho parece depender de aumento na produção de proteínas. Quando esse processo foi bloqueado, o benefício desapareceu.

Os autores afirmam que a descoberta pode ter implicações futuras para terapias baseadas em células T, como tratamentos oncológicos do tipo CAR-T, além de ajudar a entender como hábitos alimentares influenciam a resistência do organismo a doenças.

Especialistas ouvidos pela Scientific American ressaltaram, porém, que os resultados não significam que comer mais automaticamente fortalece a imunidade. O estudo mostra um efeito agudo e temporário do metabolismo após refeições, ainda distante de recomendações clínicas definitivas.

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