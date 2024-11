O sangue de pessoas centenárias tem 10 biomarcadores diferentes, mostra estudo; entenda

A- A+

Centenários, antes considerados raros, tornaram-se comuns. De fato, eles são o grupo demográfico de crescimento mais rápido da população mundial, com números praticamente dobrando a cada dez anos desde a década de 1970.

Quanto tempo os humanos podem viver e o que determina uma vida longa e saudável são de interesse desde que sabemos. Platão e Aristóteles discutiram e escreveram sobre o processo de envelhecimento há mais de 2.300 anos.

No entanto, busca pela compreensão dos segredos por trás da longevidade excepcional não é fácil. Ela envolve desvendar a complexa interação de predisposição genética e fatores de estilo de vida e como eles interagem ao longo da vida de uma pessoa. Agora, um estudo publicado na revista científica GeroScience, revelou alguns biomarcadores comuns, incluindo níveis de colesterol e glicose, em pessoas que vivem além dos 90 anos.

Nonagenários e centenários têm sido de intenso interesse para cientistas há muito tempo, pois podem nos ajudar a entender como viver mais e talvez também como envelhecer com melhor saúde. Até agora, estudos de centenários têm sido frequentemente de pequena escala e focados em um grupo selecionado, por exemplo, excluindo centenários que vivem em casas de repouso.

Grande conjunto de dados

Essa pesquisa é o maior estudo comparando perfis de biomarcadores medidos ao longo da vida entre pessoas excepcionalmente longevas e seus pares de vida mais curta até o momento. Comparamos os perfis de biomarcadores de pessoas que viveram além dos 100 anos e seus pares com vida mais curta, e investigamos a ligação entre os perfis e a chance de se tornar um centenário.

Ela incluiu dados de 44 mil suecos que passaram por avaliações de saúde entre 64 e 99 anos — eles eram uma amostra da chamada coorte Amoris. Esses participantes foram então acompanhados por dados de registro suecos por até 35 anos. Dessas pessoas, 1.224, ou 2,7%, viveram até os 100 anos. A grande maioria (85%) dos centenários era do sexo feminino.

Foto: Freepik

Doze biomarcadores baseados no sangue relacionados à inflamação, metabolismo, função hepática e renal, bem como potencial desnutrição e anemia, foram incluídos. Todos eles foram associados ao envelhecimento ou mortalidade em estudos anteriores.

O biomarcador relacionado à inflamação foi o ácido úrico – um resíduo no corpo causado pela digestão de certos alimentos. Os marcadores ligados ao estado e função metabólica, incluíram colesterol total e glicose, e os relacionados à função hepática foram alanina aminotransferase (Alat), aspartato aminotransferase (Asat), albumina, gama-glutamil transferase (GGT), fosfatase alcalina (Alp) e lactato desidrogenase (LD).

Também foi observada a creatinina, que está ligada à função renal, e o ferro e a capacidade total de ligação do ferro (TIBC), que está ligada à anemia. E a albumina, um biomarcador associado à nutrição.

Resultados

Nossa equipe descobriu que, no geral, aqueles que chegaram ao centésimo aniversário tendiam a ter níveis mais baixos de glicose, creatinina e ácido úrico a partir dos sessenta anos. Embora os valores medianos não diferissem significativamente entre centenários e não centenários para a maioria dos biomarcadores, os centenários raramente apresentavam valores extremamente altos ou baixos.

Por exemplo, muito poucos centenários tiveram um nível de glicose acima de 6,5 no início da vida, ou um nível de creatinina acima de 125. Para muitos dos biomarcadores, tanto centenários quanto não centenários tinham valores fora da faixa considerada normal nas diretrizes clínicas. Isso provavelmente ocorre porque essas diretrizes são definidas com base em uma população mais jovem e saudável.

Ao explorar quais biomarcadores estavam ligados à probabilidade de chegar aos 100, descobrimos que todos, exceto dois (alato e albumina) dos 12 biomarcadores mostraram uma conexão com a probabilidade de chegar aos 100 anos. Isso ocorreu mesmo após levar em conta idade, sexo e carga de doenças.

As pessoas nos níveis mais baixos de colesterol total e ferro dos cinco grupos tiveram uma chance menor de chegar aos 100 anos em comparação com aquelas com níveis mais altos. Enquanto isso, pessoas com níveis mais altos de glicose, creatinina, ácido úrico e marcadores de função hepática também diminuíram a chance de se tornarem centenárias.

Em termos absolutos, as diferenças foram bem pequenas para alguns dos biomarcadores, enquanto para outros as diferenças foram um pouco mais substanciais.

Para o ácido úrico, por exemplo, a diferença absoluta foi de 2,5 pontos percentuais. Isso significa que as pessoas no grupo com o menor ácido úrico tinham 4% de chance de chegar aos 100 anos, enquanto no grupo com os maiores níveis de ácido úrico, apenas 1,5% chegaram aos 100 anos.

Mesmo que as diferenças que descobrimos tenham sido, no geral, pequenas, elas sugerem uma possível ligação entre saúde metabólica, nutrição e longevidade excepcional.

O estudo, no entanto, não permite nenhuma conclusão sobre quais fatores de estilo de vida ou genes são responsáveis pelos valores dos biomarcadores. No entanto, é razoável pensar que fatores como nutrição e ingestão de álcool desempenham um papel. Manter o controle dos valores dos rins e do fígado, bem como da glicose e do ácido úrico à medida que você envelhece, provavelmente não é uma má ideia.

Dito isso, o acaso provavelmente desempenha um papel em algum momento para atingir uma idade excepcional. Mas o fato de que diferenças em biomarcadores podem ser observadas muito tempo antes da morte sugere que genes e estilo de vida também podem desempenhar um papel.

*Karin Modig é professora associada de Epidemiologia do Karolinska Institutet

Veja também

reunião Países da AL e Caribe discutem boas práticas em governança digital