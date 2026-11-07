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FÓRMULA 1

O segredo no prato: o alimento surpreendente que o novo fenômeno da F1 Kimi Antonelli consome

Após conquistar o título de forma antecipada no domingo passado, no México, italiano vai correr em Interlagos neste domingo

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Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, irá largar do meio do grid no GP da Itália em setembroKimi Antonelli, piloto da Mercedes, irá largar do meio do grid no GP da Itália em setembro - Foto: Attila Kisbenedek / POOL / AFP

Pilotar um carro a mais de 300 km/h exige do corpo uma resistência física e mental comparável à de maratonistas de elite. Dentro do carro, as temperaturas escaldantes e a tensão muscular constante por cerca de duas horas transformam o organismo do atleta em uma verdadeira fornalha.

Para lidar com esse estresse extremo, o jovem prodígio da Mercedes, Kimi Antonelli, campeão mundial da temporada 2026, adotou uma estratégia nutricional rigorosa antes de acelerar, com a exclusão de qualquer complexidade em sua refeição preparatória.

Segundo o jornal italiano La Repubblica, antes das corridas, o italiano gosta de comer um item onipresente na mesa de muitas famílias, mas consumido por ele de forma estritamente pura: o arroz branco. Nada de molhos, fibras, proteínas pesadas ou acompanhamentos.

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Como fonte de carboidrato refinado e de rápida absorção, o arroz entrega glicose de maneira quase imediata para a corrente sanguínea. Isso significa que o cérebro e os músculos recebem o "combustível" necessário para manter os reflexos no auge, sem que o sistema digestivo precise trabalhar arduamente.

A restrição absoluta faz parte unicamente da janela de foco pré-prova. Assim que o motor é desligado, o cenário muda, e o atleta entra em um momento de recuperação. Para repor os estoques de glicogênio e aliviar a tensão do fim de semana, Antonelli abandona a dieta e se permite celebrar as vitórias com as tradicionais — e calóricas — massas recheadas de sua terra natal.

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