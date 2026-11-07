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FÓRMULA 1 O segredo no prato: o alimento surpreendente que o novo fenômeno da F1 Kimi Antonelli consome Após conquistar o título de forma antecipada no domingo passado, no México, italiano vai correr em Interlagos neste domingo

Pilotar um carro a mais de 300 km/h exige do corpo uma resistência física e mental comparável à de maratonistas de elite. Dentro do carro, as temperaturas escaldantes e a tensão muscular constante por cerca de duas horas transformam o organismo do atleta em uma verdadeira fornalha.

Para lidar com esse estresse extremo, o jovem prodígio da Mercedes, Kimi Antonelli, campeão mundial da temporada 2026, adotou uma estratégia nutricional rigorosa antes de acelerar, com a exclusão de qualquer complexidade em sua refeição preparatória.

Segundo o jornal italiano La Repubblica, antes das corridas, o italiano gosta de comer um item onipresente na mesa de muitas famílias, mas consumido por ele de forma estritamente pura: o arroz branco. Nada de molhos, fibras, proteínas pesadas ou acompanhamentos.

Como fonte de carboidrato refinado e de rápida absorção, o arroz entrega glicose de maneira quase imediata para a corrente sanguínea. Isso significa que o cérebro e os músculos recebem o "combustível" necessário para manter os reflexos no auge, sem que o sistema digestivo precise trabalhar arduamente.

A restrição absoluta faz parte unicamente da janela de foco pré-prova. Assim que o motor é desligado, o cenário muda, e o atleta entra em um momento de recuperação. Para repor os estoques de glicogênio e aliviar a tensão do fim de semana, Antonelli abandona a dieta e se permite celebrar as vitórias com as tradicionais — e calóricas — massas recheadas de sua terra natal.

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