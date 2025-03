O shake de frutas de café da manhã ideal para fortalecer o cérebro e cuidar da memória

A- A+

Os smoothies têm uma certa magia. Em cada processo de mistura, não apenas os sabores e aromas são combinados, mas também os nutrientes e benefícios fornecidos por cada ingrediente. Quando bem escolhidos, eles podem se tornar poderosos aliados para a saúde física e mental.

Tomar um bom café da manhã é essencial. Após várias horas de jejum noturno, o corpo e, principalmente, o cérebro precisam de combustível para funcionar. No entanto, nem todos os cafés da manhã têm a mesma finalidade. Enquanto muitas pessoas buscam um café da manhã energético para começar bem o dia, outras precisam se concentrar, ter um desempenho intelectual ou manter a concentração por várias horas.

Para estes últimos, incorporar ingredientes que estimulem a memória, a concentração e o cuidado mental desde cedo pode fazer uma diferença significativa no desempenho diário, seja na escola, no trabalho ou em atividades que exijam foco e criatividade.





Uma ótima maneira de obter esses nutrientes essenciais desde o início é por meio de uma combinação simples, porém poderosa, que aumenta a clareza mental: um smoothie com mirtilos, leite de coco ou amêndoa, nozes e cacau em pó natural. Quatro ingredientes que, separadamente, já são aliados do cérebro, mas juntos criam uma sinergia ideal para o café da manhã.

Como preparar o smoothie que cuida do cérebro

A receita é tão simples quanto deliciosa, de acordo com o site Oatmeal With a Fork:

1 xícara de mirtilos frescos ou congelados (se preferir, os mirtilos podem ser substituídos por morangos, framboesas ou amoras)

1 xícara de leite de coco ou amêndoa

1 colher de sopa de nozes picadas

1 colher de chá de cacau em pó natural

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Você pode adicionar gelo se preferir uma textura mais fresca, ou uma colher de chá de mel se preferir um toque naturalmente doce. Mas além do sabor, o que é realmente interessante é a contribuição de cada um desses ingredientes.

Quais benefícios cada ingrediente oferece?

As frutas silvestres são ricas em antioxidantes, especialmente flavonoides, que protegem as células cerebrais dos danos oxidativos e melhoram a comunicação entre os neurônios. Mirtilos, por exemplo, estão associados a melhorias na memória de curto prazo e na coordenação motora, de acordo com o Medical News Today.

O leite vegetal, que pode ser de coco ou de amêndoa, é uma fonte saudável de gorduras. O leite de coco fornece triglicerídeos de cadeia média (TCM), uma fonte rápida de energia para o cérebro, enquanto o leite de amêndoa é rico em vitamina E, um antioxidante que ajuda a prevenir o declínio cognitivo, de acordo com um artigo na Econutrena.

Por sua vez, as nozes contêm ácidos graxos ômega-3, essenciais para a estrutura e função dos neurônios. Eles também fornecem polifenóis que promovem a neurogênese (criação de novos neurônios) e melhoram a plasticidade cerebral, de acordo com um estudo publicado no PubMed Central.

Por fim, o cacau em pó natural é um superalimento que também é fonte de flavonoides que aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro, melhoram o humor e estimulam a função cognitiva, explica a mídia especializada News Medical Life Sciences.

Como sempre, é aconselhável consultar um nutricionista antes de fazer qualquer alteração na sua dieta. Cada corpo é único e as necessidades nutricionais podem variar dependendo da idade, do nível de atividade física e da saúde geral.

