O silêncio tem som, comprova a ciência; entenda

A- A+

Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, fizeram experimentos que comprovaram que é verdadeira a expressão "som do silêncio". O estudo deles, publicado na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences confirmou que o cérebro humano processa o silêncio da mesma forma que o um som.

Para comprovar a existência do "som do silêncio", os cientistas compararam como o cérebro humano processa o som e o silêncio. Para isso, fizeram experimentos com voluntários. Os pesquisadores emitiram um som contínuo que tinha a mesma duração de dois fragmentos de som, emitidos depois. O cérebro humano entendeu que o barulho contínuo é mais longo que o som fragmentado.

Os cientistas fizeram o mesmo experimento, mas em vez de prestar atenção ao som, os voluntários deveriam se atentar à duração do silêncio. A ausência de som aparecia em meio ao ruído de uma passagem de trem, de restaurante movimentado, de mercado movimentado, de playground ou ruído branco.



Da mesma forma que o barulho, o silêncio contínuo foi apontado pelas pessoas como tendo uma duração maior do que o silêncio fragmentado, apesar de ambos terem a mesma extensão.

"Uma das razões pelas quais a expressão 'o som do silêncio' é tão convincente é porque ela é paradoxal. O silêncio é a ausência de som. Mas esses resultados sugerem que ouvimos o silêncio como ouvimos um som, então realmente pode haver alguma verdade na frase o 'som do silêncio', afinal", disse Chaz Firestone, principal autor do estudo, em entrevista ao tabloide britânico Daily Mail.

Veja também

INTERNACIONAL Crise não dá trégua em Cuba dois anos após grandes protestos